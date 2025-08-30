Test The Rogue Prince of Persia – Le Temps fait bien les choses

Jaquette de The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
pc

Date de sortie : 20/08/2025

  • L'aspect parkour s'intègre à merveille dans la formule Dead Cells
  • La fluidité de mouvement très appréciable
  • Un style visuel qui détonne et une bande-son impeccable
  • Une difficulté à la carte tout en étant une bonne porte d'entrée pour le genre
  • Plein de costumes à débloquer
  • Une narration qui ne profite pas assez de l'univers du jeu
  • Des builds pas toujours excitants
  • Quelques bugs et plantages subsistent sur PC
Avec The Rogue Prince of Persia et The Lost Crown, on en viendrait presque à souhaiter que Prince of Persia n’aille plus jamais mettre un pied dans le monde des AAA. Evil Empire signe ici un épisode très satisfaisant qui n’est pas qu’une resucée de Dead Cells, même si le squelette de ce dernier n’est jamais loin. The Rogue Prince of Persia sait aussi se présenter comme un vrai jeu de la saga, et s’il aurait mérité d’étoffer un peu plus sa narration, tous les rouages du gameplay fonctionnent à merveille. Peut-être pas assez profond pour les habitués au genre, il reste une bonne pioche en plus d’être une excellente porte d’entrée pour celles et ceux qui cherchent un rogue-like accessible avec une vraie identité visuelle.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

