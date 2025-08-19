Hollow Knight Silksong donnera enfin de ses nouvelles ce jeudi 21 août

Alors, shadowdrop ou non ?

Pas loin de devenir une arlésienne, Hollow Knight Silksong a forgé sa légende suite à ses absences répétées à chaque grand rendez-vous de l’industrie. Mais Team Cherry a pris le temps dont il avait besoin pour donner vie à cette suite, dont les attentes sont démesurées, peut-être un peu trop grandes pour son propre bien.

On savait que le jeu allait être jouable dans les allées de la Gamescom, laissant ainsi penser qu’une annonce était toute proche. On pariait alors sur l’Opening Night Live de ce soir… mais non. Geoff Keighley n’aura donc pas la primeur de l’annonce puisque le studio a décidé que son jeu était de toute façon assez attendu pour qu’il se permette d’organiser son propre rendez-vous dédié. Ainsi, Hollow Knight Silksong aura droit à une présentation spéciale ce jeudi 21 août à 16h30, heure de Paris.

Le compte à rebours est lancé, mais on ne sait pas spécialement à quoi s’attendre ici. De nouvelles images, ça, c’est sur. Une date de sortie peut-être ? Sans doute, pendant que certains espèrent secrètement que cette suite sortira dans la foulée de cette annonce. On aimerait nous aussi y croire, mais s’il y a bien quelque chose que l’on a appris au fil des années, c’est d’être très prudents lorsqu’il s’agit de Hollow Knight Silksong.