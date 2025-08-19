Hollow Knight Silksong donnera enfin de ses nouvelles ce jeudi 21 août

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Arrêtez tout. Cette fois-ci, c’est la bonne. Cette fois-ci, c’est bien réel et ce n’est pas qu’un maigre espoir ou une théorie fumeuse du premier insider venu. Cette fois-ci, Team Cherry est enfin sorti de son silence pour parler de Hollow Knight Silksong. Cette fois-ci, un rendez-vous est fixé pour de bon.

Hollow Knight : Silksong

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hollow Knight : Silksong
Hollow Knight : Silksong
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : N/C

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Xbox annonce son programme pour la gamescom 2025, avec Hollow Knight: Silksong jouable pour la première fois

pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox annonce son programme pour la gamescom 2025, avec Hollow Knight: Silksong jouable pour la première fois

En attendant Hollow Knight Silksong, replongez dans le premier épisode avec un nouvel ouvrage chez Third Editions

pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
Image d\'illustration pour l\'article : En attendant Hollow Knight Silksong, replongez dans le premier épisode avec un nouvel ouvrage chez Third Editions

Hollow Knight: Silksong sera jouable en septembre 2025, mais pas là où vous l’espériez

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight: Silksong sera jouable en septembre 2025, mais pas là où vous l’espériez

Hollow Knight Silksong annonce, en coup de vent, une version Switch 2 et une sortie pour 2025

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong annonce, en coup de vent, une version Switch 2 et une sortie pour 2025
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Hollow Knight Silksong donnera enfin de ses nouvelles ce jeudi 21 août
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong donnera enfin de ses nouvelles ce jeudi 21 août
Bandai Namco annonce Tales of Xillia Remastered, avec une sortie prévue en octobre
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Bandai Namco annonce Tales of Xillia Remastered, avec une sortie prévue en octobre
Kirby Air Riders : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de courses de la Switch 2 (date, gameplay, personnages…)
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby Air Riders : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de courses de la Switch 2 (date, gameplay, personnages…)
8 jeux s’apprêtent à quitter le PlayStation Plus Extra, dont Le Vaillant Petit Page et Road 96
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : 8 jeux s’apprêtent à quitter le PlayStation Plus Extra, dont Le Vaillant Petit Page et Road 96
Capcom promet de corriger la version PC de Monster Hunter Wilds, même si son gros patch n’arrivera que cet hiver
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Capcom promet de corriger la version PC de Monster Hunter Wilds, même si son gros patch n’arrivera que cet hiver
Pour le public japonais, Final Fantasy X est le RPG le plus triste jamais sorti
pc
switch
ps4
ps vita
xbox one
ps3
Image d\'illustration pour l\'article : Pour le public japonais, Final Fantasy X est le RPG le plus triste jamais sorti
Gamescom 2025 : Où regarder l’Opening Night Live ce soir ? Tout ce qu’il faut savoir
Image d\'illustration pour l\'article : Gamescom 2025 : Où regarder l’Opening Night Live ce soir ? Tout ce qu’il faut savoir
Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le roguelite coopératif Starlight Re:Volver entamera son accès anticipé le 27 août
Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals
Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu
Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie
[MAJ] Le prochain jeu de Santa Monica Studios (God of War) est au cœur d’une nouvelle rumeur
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] Le prochain jeu de Santa Monica Studios (God of War) est au cœur d’une nouvelle rumeur
Le prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé ce 19 août, les paris sont ouverts
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé ce 19 août, les paris sont ouverts
Voici les premières images de la saison 2 de la série Fallout produite par Amazon
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les premières images de la saison 2 de la série Fallout produite par Amazon
Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga prend un peu de retard sur sa sortie occidentale
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga prend un peu de retard sur sa sortie occidentale
Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant
Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un roguelite à deux lames entre promesses et maladresses, nouvel aperçu
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un roguelite à deux lames entre promesses et maladresses, nouvel aperçu
6 ans après sa sortie, Shenmue III revient dans une version améliorée sur les plateformes modernes
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : 6 ans après sa sortie, Shenmue III revient dans une version améliorée sur les plateformes modernes
Kirby Air Riders sera la prochaine exclusivité Switch 2 à avoir droit à son Nintendo Direct, prévu le 19 août
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby Air Riders sera la prochaine exclusivité Switch 2 à avoir droit à son Nintendo Direct, prévu le 19 août
Rune Factory: Guardians of Azuma dépasse les 500 000 exemplaires expédiés, un excellent démarrage pour la saga
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Rune Factory: Guardians of Azuma dépasse les 500 000 exemplaires expédiés, un excellent démarrage pour la saga
Swords of Legends, anciennement Gujian 4, est un action-RPG qui fait suite à une licence chinoise populaire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Swords of Legends, anciennement Gujian 4, est un action-RPG qui fait suite à une licence chinoise populaire
Project LLL, le MMO-shooter de NCsoft, change de nom et devient Cinder City
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Project LLL, le MMO-shooter de NCsoft, change de nom et devient Cinder City
Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne