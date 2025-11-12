The Rogue Prince of Persia arrive sur Switch et Switch 2, et une édition physique est prévue pour 2026

Une édition physique seulement chez Nintendo et Sony

Déjà disponible sur d’autres plateformes, The Rogue Prince of Persia sera donc disponible dès le 16 décembre sur les deux consoles Switch de Nintendo. Ce roguelike est un peu à part dans la saga Prince of Persia puisqu’il présente à nouveau un protagoniste inédit (cette fois-ci vraiment prince), et adopte une structure à la Dead Cells, ce qui s’explique par le fait que son studio Evil Empire a longtemps travaillé sur ce projet.

Cette bonne nouvelle en cache aussi une autre. Maximum Entertainment annonce de son côté que des éditions physiques vont voir le jour pour The Rogue Prince of Persia, notamment sur les deux machines Switch (mais via Game-Key Card), ainsi que sur PlayStation 5. Dans cette édition, renommée « Immortal Edition », vous trouverez un poster recto-verso, un steebook, ainsi qu’une série de cartes illustrées. Il faudra cependant patienter jusqu’au 10 avril 2026 pour mettre la main sur cette édition physique.

Pour en savoir davantage sur The Rogue Prince of Persia, n’hésitez pas à consulter notre test.