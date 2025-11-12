The Rogue Prince of Persia arrive sur Switch et Switch 2, et une édition physique est prévue pour 2026
Rédigé par Jordan
On a trop tendance à le mettre de côté en raison des sorties successives de Hollow Knight Silksong et Hades II, mais The Rogue Prince of Persia aura aussi été l’une des bonnes surprises de la scène du roguelike cette année. Le titre est sorti d’accès anticipé l’été dernier sur PC et sur les consoles PlayStation et Xbox, mais il avait fait l’impasse sur une sortie Switch, qui coulait pourtant de source pour un titre du genre. Un mauvais coup des sables du Temps, qui est aujourd’hui réparé avec l’arrivée des versions Switch et Switch 2 pour le mois prochain.
Une édition physique seulement chez Nintendo et Sony
Déjà disponible sur d’autres plateformes, The Rogue Prince of Persia sera donc disponible dès le 16 décembre sur les deux consoles Switch de Nintendo. Ce roguelike est un peu à part dans la saga Prince of Persia puisqu’il présente à nouveau un protagoniste inédit (cette fois-ci vraiment prince), et adopte une structure à la Dead Cells, ce qui s’explique par le fait que son studio Evil Empire a longtemps travaillé sur ce projet.
Cette bonne nouvelle en cache aussi une autre. Maximum Entertainment annonce de son côté que des éditions physiques vont voir le jour pour The Rogue Prince of Persia, notamment sur les deux machines Switch (mais via Game-Key Card), ainsi que sur PlayStation 5. Dans cette édition, renommée « Immortal Edition », vous trouverez un poster recto-verso, un steebook, ainsi qu’une série de cartes illustrées. Il faudra cependant patienter jusqu’au 10 avril 2026 pour mettre la main sur cette édition physique.
Pour en savoir davantage sur The Rogue Prince of Persia, n’hésitez pas à consulter notre test.
Date de sortie : 20/08/2025