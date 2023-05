The Plucky Squire nous donne des nouvelles mais toujours pas de date de sortie

Dans le court trailer que vous pourrez retrouver ci-dessous, nous pouvons apercevoir l’univers de Mojo, un monde mélangeant la 2D et la 3D où la créativité est reine notamment dans sa capitale Artia. Dévoilés succinctement dans la vidéo, de plus amples informations sur le PlayStation Blog nous permettent d’en apprendre beaucoup plus sur les personnages principaux que nous rencontrerons dans cette aventure originale.

Nous incarnons un écrivain à succès devenu le héros d’un livre de contes pour enfant : Laïus (Jot en anglais) dit aussi le Vaillant Petit Page, qui doit vite se mettre à l’action pour affronter un vil personnage voulant prendre possession des livres de contes, Ragecuite (Humgrump), un sorcier au tempérament explosif bien déterminé à mettre à sac Mojo. Son but est d’éjecter Laïus hors du royaume afin d’écrire sa propre destinée où il serait bien évidemment le personnage principal.

D’autres personnages viendront nous épauler dans notre tâche comme Violette, notre amie d’enfance mais également apprentie-sorcière très courageuse, mais pas très soigneuse auprès de ses créations, Tom Basse (Thrash en anglais), un sympathique troll des montagnes également batteur dans un groupe de métal. Il vient terminer le trio de personnages principaux.

Mais ces petits êtres ne seront pas seuls pour affronter le terrible Ragecuite puisque Moonbeard, un sorcier DJ à ses heures perdues, excentrique et curieux, viendra utiliser son énergie magique pour guider nos héros et les aider à exprimer leur plein potentiel afin d’affronter leur ennemi de toujours, tandis que Pipou est une souris positive et attrayante, formant un duo indivisible avec Moonbeard.

Pour atteindre leur objectif, nos héros vont devoir traverser les livres, mais également un monde différent en 3 dimensions, dans un bureau jonché de pots de peintures et de jouets bien trop grands pour eux, dans le but de trouver de nouveaux objets pour leur quête mais aussi pour gagner en compétences.

Pour rappel, The Plucky Squire sera disponible cette année sans date précise sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.