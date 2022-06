The Plucky Squire

The Plucky Squire est un jeu d'action et d'aventure en 2D et en 3D développé par All Possible Futures et édité par Devolver Digital. Les joueurs et les joueuses y suivent l'histoire magique de Jot et de ses amis, des personnages issus d'un livre de contes. Lorsque l’horrible Humgrump se rend compte qu’il en est l'éternel méchant, et donc perdant, il expulse l’héroïque Jot de son recueil afin d'en changer le récit pour toujours.