The Plucky Squire commencera enfin sa charmante odyssée le 17 septembre sur PC et consoles, avec une disponibilité day one sur le PS+ Extra

Pas prêts de Ragecuite ici

On a l’impression de dire ça chaque année mais, décidément, la rentrée vidéoludique (et même la fin août) qui se prépare est infernale. Et à ce bal des sorties notables se rajoute donc The Plucky Squire, que l’on appelle Le Vaillant Petit Page chez nous. Pour l’occasion, un petit trailer a été dévoilé par Devolver.

La vidéo nous résume brièvement le pitch du jeu, où Laïus, un héros courageux, doit délivrer le royaume de Mojo de l’emprise du sorcier Ragecuite. Armé de son épée, Laïus devra vaincre ses ennemis et jongler entre les décors 2D du conte duquel il est issu, et le monde « réel », en 3D.

De la mignonnerie, de belles idées de gameplay et de mise en scène, ainsi que de l’humour léger – en témoigne justement la manière d’annoncer la date de sortie – tel est le programme de ce titre enchanteur.

Et si c’est déjà une bonne nouvelle de savoir que Le Vaillant Petit Page sortira le 17 septembre sur PC, Xbox Series, Switch et PS5, les membres du PlayStation Plus Extra et Premium seront encore plus ravis puisque le titre sera disponible day one dans le catalogue. Un joli coup de pouce pour cette petite pépite qui de toute manière suscitait pas mal d’attente.