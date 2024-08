Aperçu Le Vaillant Petit Page – Un monde féérique plein d’ingéniosité ?

Conditions d’aperçu : Nous avons parcouru les quatre premiers chapitres de l’épopée héroïque de Laïus, pour une durée totale de jeu d’environ 2h30, le tout à la manette sur PC via Steam.

Petit Laïus introductif

Le Vaillant Petit Page nous raconte la fabuleuse histoire du… Vaillant Petit Page ! Un petit héros tout vêtu de rose et de vert, épée à la main, en quête pour rendre sa quiétude au Royaume de Mojo. Effectivement, le maléfique Ragecuite a plongé le monde du conte dans les plus sombres ténèbres. En tant que valeureux guerrier de votre monde, connu par tous les habitants et dont les mérites ne sont plus à prouver, vous ne pouvez vous dérober.

En tournant les pages d’un livre de contes pour avancer dans les différents tableaux en 2D, on se rend immédiatement compte de la patte artistique, un peu folle mais aussi nostalgique des jeux d’antan, réunis en une seule production qui fait tout de suite son effet « Waouh » tel que l’on a pu l’avoir à chacune de ses présentations. Des panoramas colorés, magnifiquement animés, cohérents dans l’ensemble et accompagnés de petites mélodies sympathiques, ces premiers chapitres sont une réussite artistique et musicale.

Pour vous aider dans votre quête, deux amis, Violette et Crash, et des aides de support disséminés un peu partout : Barbelune, une sorte de Merlin l’enchanteur complètement barré, mais aussi Lulu, qui nous fait vaguement penser au trombone Clippy que l’on voyait apparaître fut un temps sur les applications de Microsoft, ainsi que Barbelunette, une version miniature de Barbelune, censée vous aider lors d’énigmes un peu trop retorses.

Bien que vos amis soient surtout là pour vous donner la répliquer, il faut avouer qu’au fil des quatre chapitres que nous avons traversés, nous n’avons pas réellement pu voir les ajouts apportés par Violette et Crash, hormis à de rares occasions. On espère donc les voir davantage en action dans la suite du jeu, mais nous n’en doutons pas.

Alors que vous rencontrez Ragecuite dans un combat censé être gagné d’avance (en même temps toutes vos aventures se terminent ainsi depuis la nuit des temps), le vil personnage utilise une métamagie vous propulsant en dehors de votre recueil d’histoires, vous projetant dans le monde réel, celui d’un petit garçon, Sam, qui semble raconter vos histoires et leur donner vie.

Un conte peut en cacher un autre et encore un autre

Sur ce bureau en 3D, vous trouverez divers matériels avec lesquels vous ne pourrez pas forcément interagir, mais aussi des mini-niveaux où ennemis, blocs à déplacer et bouts de parchemins permettent de progresser. Car grâce à une magie à laquelle vous avez été soumis, vous pouvez passer d’un monde à l’autre via des portails verts bien visualisables sur les pages et dans le monde. Des gants magiques vont également vous permettre de tourner les pages du livre depuis le monde en 3D pour aller chercher des objets dans d’autres et les ramener sur la page en cours afin de poursuivre votre épopée.

Un système ingénieux qui se renouvelle sans cesse, qui pousse à la réflexion, mais restons prudents, et espérons que tout ceci se confirme sur le jeu complet et à la longue, comme put le faire un certain It Takes Two en 2021. Mais il faut l’avouer, sur les quatre premiers chapitres, bien que tout soit encore assez dirigiste pour nous apprendre les rouages de ces mondes, nous avons pris un pied incroyable à naviguer dans cette bulle bucolique et un peu timbrée, il faut l’avouer.

Le jeu n’hésite d’ailleurs pas à pousser un peu loin la fibre héroïque, encensant son héros en permanence en appliquant tous les codes du bon vieux jeu d’aventure à l’ancienne pour notre plus grand plaisir. Laïus aura d’ailleurs le mérite d’utiliser plusieurs armes dont son épée, capable d’être lancée ou permettant une attaque tournoyante, mais aussi d’un arc pour combattre à distance par exemple, et combattre plusieurs types d’ennemis. Des améliorations seront par ailleurs disponibles à l’achat via des stands marchands présents un peu partout contre des ampoules à ramasser dans des buissons ou en éliminant des ennemis.

A noter que deux modes de jeu sont disponibles : le mode aventure, ou « normal », et le mode histoire, plus simple, même si le jeu de base n’est pas très difficile. Mais ce n’est pas tout puisque vous devrez également trouver des parchemins disséminés un peu partout pour compléter une galerie d’artworks. Assez habituel mais inévitable.

Mais nous n’avons pas encore abordé l’une des particularités du jeu, qui lui a valu une localisation complète dans la langue de Molière, entre autre (à l’écrit comme à l’oral, un véritable narrateur étant présent pour notre grand plaisir), le fait de jouer avec des mots. Effectivement, de son joli nom Laïus, le Vaillant Petit Page est en capacité d’inverser des mots pour en changer leur signification. A vous de « taper » sur les phrases marquées un peu partout dans les tableaux pour trouver les mots capables de changer la donne.

Prenez cette douve vide et ce mot « Plein » et hop, vous remplissez la douve. Ou encore cette minuscule grenouille capable de devenir énorme tout comme ce nénuphar qui se transforme en pont grâce au mot « Enorme ». Les possibilités ne sont pas infinies, loin de là, et sont même assez scriptées, mais sont très ingénieuses et vous poussent à naviguer parfois sur plusieurs pages pour réussir vos énigmes qui se renouvellent constamment. A noter toutefois, sans réelle incidence, quelques bugs de progression, notamment dans les niveaux au sein de cavernes où il nous a fallu relancer notre sauvegarde.

Vous l’avez compris, nous sommes totalement emballés par la proposition faite par Le Vaillant Petit Page. L’attente valait certainement le coup et nous n’avons qu’une hâte, découvrir la suite des aventures de Laïus et ses amis dès le 17 septembre prochain, en espérant que tout ceci persiste sur la longueur. Alors All Possible Futures et Devolver, vous savez ce qu’il vous reste à faire, faites-nous rêver et donnez à Laïus les lettres de noblesse qu’il mérite !