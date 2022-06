Accueil » Actualités » Devolver Digital annonce The Plucky Squire, un jeu d’action-aventure tout mignon en 2D et 3D

Il est tard et vous n’êtes pas couchés ? Après la conférence du Summer Game Fest, une autre conférence nous attendait, celle de Devolver Digital, qui surprennent toujours par le ton décalé de leurs présentations. Entre chaque nouveau trailer de jeu, des comédiens jouent des scènes totalement folles en parodiant l’industrie et ses travers actuels.

Mais parmi les présentations qu’il nous faudra retenir de cette conférence nocturne, il y a un titre, The Plucky Squire, qui a surpris par son concept original et que l’on découvre ici pour la toute première fois.

Qui le prend Day One ?

‎D’après le synopsis officiel, « The Plucky Squire suit les aventures magiques de Jot et de ses amis, des personnages de livres de contes, qui découvrent hors de leur livre, un monde en 3 dimensions. Lorsque l’horrible Humgrump se rend compte qu’il est le méchant du livre et qu’il est destiné à perdre sa bataille contre les forces du bien pour toute l’éternité, il expulse l’héroïque Jot de son recueil et décide de changer l’histoire pour toujours. »

D’après le trailer tout mignon, il nous faudra passer entre les différents mondes en 2D et 3D, dans cette aventure d’action, d’énigmes où il semblerait que l’on puisse jouer à plusieurs mini-défis surprenants et même aller jusqu’à boxer des blaireaux ou encore voler avec un jetpack. Un site officiel a été ouvert dans la foulée sans information supplémentaire pour le moment.

A noter que The Plucky Squire est développé par le jeune studio All Possible Futures composé de 2 vétérans de l’industrie, et est attendu pour 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il est d’ailleurs dors et déjà possible de l’ajouter à sa Liste de Souhaits sur Steam.