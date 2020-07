The Outer Worlds : le DLC Peril on Gorgon prend date

Alors qu’un teaser avait pointé le bout de son nez hier, le premier DLC du RPG spatial The Outer Worlds, Peril on Gorgon, s’est finalement dévoilé lors du Xbox Games Showcase. Et, en plus des différents visuels, la date de sortie sur PC, Xbox One et PlayStation 4 est également connue : le DLC Peril on Gorgon sortira le 9 septembre.

Le premier d’une longue série ?

La colonie Halcyon va s’élargir, pour le plus grand plaisir des joueurs de The Outer Worlds. Vous allez pouvoir explorer l’astéroïde Gorgon et découvrir les nombreux secrets cachés au sein de l’astre. En plus des nouvelles missions, de nouvelles armes (dont certaines vous apporteront des malus) feront leur apparition ainsi que de nouvelles compétences.

En plus de la date de sortie prévue pour le 9 septembre, le prix est également connu : vous allez devoir débourser 15€ pour continuer à explorer les environs d’Halcyon. Concernant la sortie sur Nintendo Switch, il faudra malheureusement attendre un peu avant d’obtenir l’extension. Deux autres DLC débarqueront également plus tardivement, que vous pourrez vous procurer individuellement ou bien par l’intermédiaire d’un season pass.

Pour rappel, The Outer Worlds est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.