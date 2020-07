The Outer Worlds : Un teaser pour le DLC prévu cette année ?

Après avoir lancé en juin son portage Switch à la qualité discutable au point de devoir déployer une mise à jour corrigeant le tir quelques semaines plus tard, The Outer Worlds n’a toujours pas donné de nouvelles de son DLC prévu pour être commercialisé cette année. Une situation qui est en train de changer puisque un étrange teaser, relayé sur Twitter, apparaît depuis lundi sur le site officiel du jeu.

Spacer’s Choice a un message pour vous

Lorsque vous vous rendez sur la page en question, un faux message publicitaire signé Spacer’s Choice, une des corporations du RPG, s’affiche en gros plan… et c’est tout. Reste maintenant à savoir ce que Obsidian Entertainement réserve aux joueurs et aux joueuses et surtout quand une annonce sera faite par le studio suite à ce fameux teaser.

Nous pourrions avoir la réponse à nos questions très vite puisque le Xbox Games Showcase aura lieu demain à 18h en France. Etant donné que The Outer Worlds avait annoncé sa date de sortie lors de la conférence Microsoft à l’E3 2019, il ne serait pas impossible que son premier contenu additionnel se montre lors de l’événement de jeudi, surtout si le titre décide de sortir sur les consoles next-gen. Affaire à suivre.