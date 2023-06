The Legend of Zelda : Un film serait sur le point d’être approuvé chez Nintendo et Universal

Avec Chris Pratt dans le rôle de Link évidemment

Rien de confirmé pour le moment donc, et même si l’insider a vu juste à plusieurs reprises par le passé, la prudence est de rigueur. Il a notamment été le premier à affirmer que Michael Cera serait à l’affiche du prochain Wes Anderson, ou que Harrison Ford rejoignait le casting du prochain Captain America.

Il confirme aujourd’hui que Nintendo et Universal seraient actuellement sur le point de conclure un accord pour produire un film The Legend of Zelda, toujours chapeauté par le studio Illumination, qui s’est occupé de l’adaptation de Mario au cinéma. Si cela est vrai, l’annonce pourrait logiquement être relayée prochainement dans des médias sérieux comme The Hollywood Reporter.

Ce n’est de toute façon pas un scoop très risqué : après l’incroyable résultat au box-office de la première collaboration entre Illumination et Nintendo, c’est en toute logique que les regards se tournent vers Zelda, l’autre pilier du constructeur japonais. Et puis, ce serait un moyen de capitaliser sur Tears of the Kingdom, même si le jeu aura sans doute quelques années lorsqu’un film Zelda sortirait. Mais lorsque l’on jette un oeil à la longévité de Breath of the Wild dans les charts, sortir le film d’ici plusieurs années ne sera pas un problème pour Nintendo.