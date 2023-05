Super Mario Bros : Le film dépasse la barre du milliard de dollars

Et ce n’est pas terminé

On s’attendait à ce que le film réalise ce score, mais cela n’atténue en rien son exploit. Il est l’un des seuls films ayant dépassé cette barre depuis l’ère Covid, et surtout le premier film d’animation à le faire. Par ailleurs, il se classe presque déjà parmi les 10 films d’animation les plus lucratifs de l’histoire (il ne lui manque que quelques millions pour dépasser Zootopie, l’actuel dixième), et il lui faut encore environ 150 000 dollars pour aller inquiéter le top 5, en détrônant justement un autre film d’Illumination qui est Les Minions.

Rappelons que le film vient également tout juste de sortir au Japon, un territoire sur lequel il pourrait glaner quelques dizaines de millions, si ce n’est plus. Sachant que sa carrière au cinéma est encore longue de plusieurs semaines, nul doute qu’il gravira encore quelques échelons. De quoi donner confiance à Nintendo pour adapter d’autres licences cultes sur grand écran.