The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, où le trouver au meilleur prix ?

Où trouver The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Notez aussi qu’il existe une version collector du jeu, dont le stock varie beaucoup. Vous pouvez tout de même regarder régulièrement sur les liens ci-dessous pour voir quand le collector est de nouveau disponible.

Où trouver la Switch OLED Zelda: Tears of the Kingdom collector ?

Enfin, si vous souhaitez vous procurer la Nintendo Switch OLED spéciale aux couleurs du titre, mais vendue sans le jeu, vous pourrez la trouver via ce tableau ci-dessus. Il existe également une manette collector et une pochette pour votre Switch, toujours avec le thème de Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.