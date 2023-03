Accueil > Actualités > Une Switch OLED collector Zelda: Tears of the Kingdom dévoilée, avec une manette et une pochette

La dernière présentation en date de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nous a permis de découvrir quelques-unes des nouveautés de cette suite très attendue, mais pas seulement. Nintendo avait également un beau cadeau en toute fin de vidéo avec la présentation officielle de la Nintendo Switch OLED collector aux couleurs du jeu. Une annonce qui n’est en rien surprenante puisque l’information avait fuité il y a de cela quelques semaines, mais on peut maintenant admirer cette console sous toutes les coutures, et pas seulement elle.

Une manette et une pochette en plus de l’édition OLED

Cette nouvelle Switch OLED spéciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se dote donc d’un dock blanc or avec de multiples symboles qui représentent le jeu, accompagné par des Joy-Con dorés (avec une pointe de vert) du plus bel effet. Cette console sortira tout bientôt puisqu’elle arrivera dans les rayons avant le jeu en lui-même.

Vous pourrez mettre la main sur la Switch OLED spéciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dès le 28 avril prochain. Précisons d’ailleurs que cette édition limitée ne contient pas le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qu’il faut acheter à part.

Une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport aux couleurs de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom seront aussi disponibles au lancement du jeu le 12/05. pic.twitter.com/wNQiulxkvQ — Nintendo France (@NintendoFrance) March 28, 2023

Nintendo compte également sortir une manette Switch Pro aux couleurs du jeu, tout comme une pochette pour transporter votre Switch OLED partout avec vous. Deux accessoires qui vont sans doute faire un carton eux aussi, et qui seront tous les deux disponibles dès le 12 mai prochain.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.