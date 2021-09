The Last of Us : Voici la première image officielle de la série avec Joel et Ellie

Hier se tenait le The Last of Us Day, qui est un jour de célébration pour la licence de Naughty Dog. Cela a été l’occasion pour le studio de dévoiler de très nombreux plans sur le merchandising autour de la série, avec de nouveaux produits dérivés, mais aussi de donner un premier très léger aperçu de ce à quoi va ressembler la série The Last of Us sur HBO.

Un premier visuel pour la série

On découvre donc une première image officielle de la série TV The Last of Us, où l’on peut voir de dos Joel et Ellie, interprétés respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsey. Bon, il faudra visiblement attendre encore un peu avant de les voir de face, mais au moins, même de dos, on reconnait bien les personnages (bon d’accord, ce ne sont sans doute pas les personnages les plus difficiles à cosplayer).

La série devrait logiquement arriver pour la fin d’année 2022, avec une fin de tournage début juin prochain. Autant dire que la route est encore longue, mais ce petit aperçu nous donnera de quoi patienter un peu plus.