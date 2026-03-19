The Last of Us : La série TV met à jour son casting dont notamment Patrick Wilson (Conjuring, Watchmen) en tant que père d’Abby

Un rôle majeur dans le lore de The Last of Us

Censé continuer à réadapter les événements du jeu, la saison 3 de la série The Last of Us, qui pourrait bien être la dernière, prévoit des scènes cruciales. Tout du moins, un personnage important doit apparaître à l’écran pour donner du corps à l’histoire d’Abby, très probablement mise en avant pour la suite de l’histoire.

Ce personnage n’est nul autre que le père d’Abby, Jerry. Et pour remplir ce rôle, Deadline nous a appris qu’il s’agira de Patrick Wilson. Aux côtés de son acolyte Vera Farmiga pour incarner les Warren dans la saga Conjuring (et ses spin-offs), l’acteur américain a aussi à son actif le personnage du Hibou dans le film Watchmen, parmi bien d’autres lignes de son CV.

Un autre acteur a rejoint le casting en venant incarner Hanley, un soldat du WLF, qui est ici un personnage inédit. Il s’agit de Jason Ritter, déjà présent en tant que Claqueur dans la saison 1 (eh oui) aux côtés de son épouse Melanie Lynskey, qui jouait quant à elle Kathleen Coghlan. Enfin, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord reprennent leur rôle de Mel, Nora et Owen.

Il n’y a plus qu’à attendre de voir ce beau monde faire vivre l’intrigue de cette troisième saison de The Last of Us, que l’on espère aussi intéressante qu’elle l’a été dans le deuxième opus vidéoludique.

Crédits photos : Patrick Wilson : Santiago Felipe/Getty Images; Jason Ritter : Brianna Bryson/WireImage.