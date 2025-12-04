The God Slayer : Le studio derrière My Time at Sandrock dévoile à nouveau son impressionnant action-RPG

Le vrai jeu Avatar ?

The God Slayer nous présente un mélange des genres assez atypique, en mixant Chine antique et univers steampunk, avec un peu de magie dans le lot. On plonge ici dans un monde ouvert (qui se limite surtout à la capitale de l’Empire Zhou) où les Celestials, vus comme des dieux, règnent en maître, tandis que notre personnage, Cheng, un Elemancer capable de manier des pouvoirs élémentaires, n’est pas très à l’aise avec l’ordre établi. Autant dire que les dieux ne voient pas les Elemancers d’un bon œil, et jurent tous les éliminer jusqu’au dernier.

L’importance de ces éléments sera aussi soulignée dans le gameplay du jeu, que l’on découvre via une première vidéo, en plus d’une bande-annonce spectaculaire en images de synthèse. On notera ici un petit feeling Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, avec des animations qui manquent encore de fluidité, mais la promesse semble malgré tout ambitieuse. Tout est bien entendu très scripté pour les besoins de la présentation, qui s’attarde sur les bases du gameplay.

The God Slayer n’a pas encore de date de sortie. Le jeu arrivera sur PC, PS5, et Xbox Series. Une page Steam vient d’ouvrir avec davantage d’informations sur le titre.