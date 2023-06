The Expanse – A Telltale Series : Notre interview de Stephan Frost, réalisateur, et de l’actrice Cara Gee

Notre interview a été découpée en deux sections, une première avec Stephan Frost, nous permettant de parler plus en détail du jeu en lui-même, et la seconde partie était consacrée à Cara Gee et son travail en tant qu’actrice pour le jeu.

Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Cara Gee : Bonjour [en français], je suis Cara Gee, et j’incarne le rôle de Carmina Drummer dans la série The Expanse et dans le jeu vidéo The Expanse : A Telltale Series.

Stephan Frost : Et je suis Stephan Frost, et je suis le game director chez Deck Nine en charge de l’adaptation de The Expanse.

Le retour de Telltale aux affaires

Deck Nine est davantage connu pour son travail autour de la série Life Is Strange. Étant donné que c’est votre première collaboration avec Telltale Games, comment s’est agencé la collaboration, et devoir ainsi rester dans le même genre vidéoludique mais avec une formule différente ?

Stephan Frost : Ce fut passionnant de travailler avec Telltale. Nous avons commencé à collaborer ensemble par notre passion commune pour le storytelling dans le jeu vidéo. Il n’y a pas tant de développeurs indépendants aujourd’hui qui font des jeux purement narratifs. Travailler ensemble nous a paru assez naturel lorsque nous avons commencé à en discuter ensemble.

Il y avait quelque chose de très excitant de parler des possibilités qui s’offraient à nous, en combinant le savoir et l’histoire de Telltale avec nos outils comme la motion capture et notre expertise sur Unreal Engine. Cela nous permettait assez rapidement de pouvoir compter plus qu’auparavant sur les performances d’acteurs comme avec Cara Gee.

Lorsque l’on entend le mot Telltale, nous avons tout de suite en tête une formule très codifiée, avec la notion de choix dans les dialogues, la présence de QTE, et quelque chose au final d’assez cloisonné. Comment avez-vous abordé cette formule ? L’avez-vous améliorée, totalement changée ?

Stephan Frost : C’est un mélange entre continuité et évolution de notre part ! Si vous regardez ce qui a été fait avec Telltale. Ce sont des jeux qui sont vraiment centrés sur les personnages, les décisions que le joueur effectue et qui affectent les protagonistes. C’est quelque chose que nous voulions vraiment conserver.

Avec The Expanse: A Telltale Series, nous avons voulu également proposer quelque chose qui vient s’ajouter à la formule, qui va être cohérent avec l’univers de la série : les sections de jeu en gravité 0. L’idée est vraiment d’avoir un jeu purement Telltale, mais on a essayé d’avoir une véritable réflexion sur l’identité de la série et ses composantes principales que l’on peut ajouter dans le gameplay afin de proposer quelque chose de nouveau et d’unique.

Comme précédemment annoncé, le jeu comportera plusieurs fins qui seront propres aux joueurs, comment avez-vous réussi à intégrer ces différentes fins tout en étant cohérent avec le début de la série ?

Stephan Frost : Notre réflexion par rapport à cette contrainte précise a été de créer de nouveaux personnages qui n’existent pas dans la série afin de les faire graviter autour du personnage de Carmina Drummer. Leurs destins sont ainsi liés aux choix que vous ferez en jeu. Bien que Carmina doive arriver à son point de départ dans la série, nous avons eu besoin de créer tout une galerie de situations et de personnages qui vont permettre d’arriver à ce point 0, avec de nombreuses variantes qui dépendent des choix des joueurs.

D’ailleurs, pourquoi avez-vous choisi le personnage de Carmina Drummer comme protagoniste principale de votre jeu ?

Cara Gee : C’est une bonne question ça ! Pourquoi m’avez-vous choisie ? (rires)

Stephan Frost : Nous avons choisi le personnage de Carmina tout d’abord car une grosse partie du studio dont moi considérons le personnage comme notre préféré de la série. Ensuite, c’est un personnage qui n’est pas manichéen (grey area character), qui peut autant être cruelle dans ses décisions qu’avoir de la compassion. Nous avons choisi le personnage également car il n’y avait pas de background complet défini dans la série en comparaison à d’autres personnages, ce qui nous laisse un champ de possibilités tout en conservant la cohérence avec la série.

Ouvrir les perspectives d’un personnage tout en restant dans la cohérence

Même si vous avez déjà fait du doublage dans le domaine de l’audio book, The Expanse: A Telltale Series est votre premier véritable rôle de doublage dans le jeu vidéo. Est-ce véritablement un monde différent par rapport à un rôle d’actrice traditionnellement filmé ?

Cara Gee : Totalement ! C’est vraiment un monde à part. J’ai eu l’occasion en plus pour le jeu The Expanse : A Telltale Series de faire également la motion capture. C’était quelque chose de très intéressant car justement, là où traditionnellement nous devons travailler la voix et le corps en même temps, ici il fallait presque séparer les deux composantes du métier.

Ce qui est intéressant c’est que nous avons d’abord tourné donc l’ensemble des scènes avant même de véritablement intégrer tout cela dans le jeu, car nous voulions faire en sorte que chaque fin possible dans le jeu soit totalement cohérente avec le début de mon personnage dans la série télévisée. C’était un véritable challenge car cela demande également un énorme travail d’imagination notamment sur l’environnement dans lequel mon personnage se trouvera lors de telle ou telle scène, une chose encore une fois totalement opposée au tournage sur un plateau.

Y-a-t-il eu des modifications à faire de votre côté sur la façon dont vous jouez le personnage par rapport à la série ?

Cara Gee : En effet, c’est ce qui a constitué un autre énorme challenge de ma part. Cela fait plusieurs saisons que j’étais habituée à jouer ce personnage possédant une froideur très forte. Et lors des premiers essais, j’ai dû m’adapter pour que cela passe mieux dans le jeu. Il fallait trouver ce juste milieu, avec des choix qui sont en plus totalement opposés parfois ce qui fait que jouer uniquement dans le même registre ne pouvait pas tout le temps marcher, mais tout en devant conserver les caractéristiques du personnage et pourquoi il est autant apprécié.

J’imagine que lorsque vous tourniez la série The Expanse, vous aviez votre propre vision et imagination du background du personnage. Est-ce qu’il collait avec celui qui a été conçu pour le jeu ? Aviez-vous, sur cet aspect-là et sur l’entièreté de votre rôle, un certain degré de liberté sur l’écriture du personnage et des dialogues ?

Cara Gee : C’est bien meilleur que ce que je pouvais imaginer ! L’équipe a fait un travail très riche et vraiment beau qui rend honneur au personnage. Par rapport à la liberté dans le rôle, nous avons eu un travail très collaboratif dès le début du processus. J’ai été assez libre de pouvoir ajouter mon grain de sel, mon expérience du personnage depuis de nombreuses années, sans pour autant entrer dans la dimension “Carmina ne ferait jamais ça, elle ne dirait jamais ça”.

Est-ce que vous auriez un message à passer aux lecteurs d’ActuGaming ?

Cara Gee : J’ai très hâte que vous puissiez découvrir le jeu, interagir avec lui. Il ajoute une nouvelle couche supplémentaire à l’univers de la série télévisée et des livres. N’hésitez pas à vous intéresser si le jeu vous a plu à tous les autres médiums qui ont développé l’univers le rendant aussi riche et qui ne pourra que vous passionner comme il m’a passionnée pendant ces années.

Stephan Frost : J’ai hâte que vous ayez la main sur le jeu, que vous vous amusiez avec la gravité 0, et de voir les choix que vous allez faire et vos retours par rapport à l’ensemble des choses que nous avons créées afin de vous proposer une belle plongée dans l’univers de The Expanse.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, nous avons réalisé une preview du premier épisode. The Expanse: A Telltale Series sera disponible dès le 27 juillet sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.