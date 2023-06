Nous avons joué au premier épisode de The Expanse : A Telltale Series, nos impressions

C’est lors d’un press tour organisé par le studio que nous avons eu l’occasion de mettre la main sur le premier épisode du titre. Nous avons également réalisé une interview avec Cara Gee, actrice de la série et du jeu, ainsi qu’avec Stephan Frost, game director chez Deck Nine, le studio en charge du développement de The Expanse : A Telltale Series.

Carmina Drummer, une anti-hero déjà iconique

Le premier choix effectué par Deck Nine, c’est celui de son protagoniste principal. Carmina Drummer est l’un des personnages secondaires les plus appréciés des fans de la série. Un personnage charismatique, non-manichéen. Soit un choix parfait pour un jeu narratif basé sur les choix et décisions que vous allez prendre.

Un autre choix également plutôt intéressant a été celui de raconter des événements antérieurs à ceux de la série. Faire un préquel permet ainsi de se placer sur une zone vide de toute intrigue et ainsi pouvoir raconter son histoire avec moins de contraintes. La seule présente, c’est de devoir coller avec les évènements se déroulant pendant la série. Ainsi, la fin de The Expanse : A Telltale Series devrait pouvoir fonctionner avec le début des aventures de notre héroïne dans la série.

S’il est encore trop tôt pour parler de ceci, l’équipe du jeu nous a promis de nombreuses fins qui permettent d’avoir chacun son expérience. Reste à voir comment tout ceci sera amené.

Sur ce que nous avons pu jouer, nous avons pu découvrir la situation initiale du récit ; Carmina Drummer fait partie de l’Artemis en tant que second commandant du vaisseau, et des pirates de l’espace sont à la recherche d’un butin qui serait le plus gros jamais récupéré par l’équipage. Forcément, tout ne va pas se passer comme prévu, et vous aurez des choix à faire pour avancer dans le récit.

Sur le temps que nous avons joué au titre, nous avons eu l’occasion de découvrir la palette de personnages composant l’équipage de l’Artemis. Chacun possède une personnalité bien marquée, et il va être intéressant de voir au fil des épisodes comment cela va évoluer, dépendant également de nos choix de dialogues, qui devraient influencer leurs comportements envers nous.

Une évolution du gameplay davantage thématique que révolutionnaire

Si tout le monde connaît Telltale dans le domaine du jeu narratif, c’est principalement par leur formule, ultra codifiée depuis la première saison de The Walking Dead, un jeu épisodique, basé sur les choix de dialogues entre les personnages et des QTE pour rythmer les séquences de suspens ou d’action.

Si la formule a sensiblement évolué sur certains jeux, avec l’apparition par exemple de séquences d’enquête très légères dans les deux saisons de Batman, nous n’avons jamais réellement eu de grosse évolution dans le gameplay. Ici Deck Nine, qui vient de la série Life is Strange chez Dontnod/Square Enix, a eu un peu de leste concernant cette dimension-là.

Bien entendu, si le centre nerveux de la formule Telltale est toujours là, on a déjà pu noter que les phases de QTE semblent un peu plus simples et ont un timing un peu plus long. Concernant les choix, c’est quelque chose que l’on ne pourra estimer que lorsque l’on aura parcouru l’entièreté des épisodes afin d’évaluer correctement les conséquences de l’ensemble.

Là où Deck Nine a ajouté quelque chose du côté de The Expanse : A Telltale Series, c’est dans l’exploration. Car qui dit science-fiction, dit également espace, forcément. Et l’un des aspects les plus iconiques de la série, c’est toute cette dimension de navigation avec et sans gravité. Vous serez heureux de savoir qu’il sera en effet possible de désactiver ses bottes antigravitationnelles et naviguer dans l’espace ou encore entre les débris de vaisseaux et stations. Et sur cet aspect, Deck Nine semble réussir sur cette partie du jeu que nous avons joué, parvenant totalement à nous immerger au sein de cet univers.

Concernant le gameplay, nous avons cependant une remarque à faire, qui nous a semblé importante. Sur la version à laquelle nous avons joué, qui est une version pre-release du jeu donc quasiment prête, nous – et une de nos confrères qui a utilisé des contrôleurs adaptatifs dû à un handicap – avons rencontré des soucis concernant justement le passage d’une gravité à une autre. Si c’est quelque chose qui devrait être réglé, on l’espère, lors de la sortie du jeu, il est pour nous important de préciser qu’au niveau de l’accessibilité, s’il y a une volonté de proposer quelque chose, il y a encore du travail à faire.

Notre premier aperçu manette en main a été plutôt positif envers ce retour de Telltale aux affaires. Deck Nine, ici le véritable développeur du titre, a réussi à respecter à la fois la formule Telltale sur ce que nous avons vu, tout en proposant quelques évolutions pour être cohérent avec l’univers de The Expanse. Bien entendu, pour l’instant, il est un peu tôt pour donner un avis d’ensemble. Le rendez-vous est donc donné en juillet !