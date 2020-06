The Escapist Indie Showcase s’avance face à la PlayStation 5

Sony n’a pas fait très attention à The Escapist Indie Showcase. La présentation des jeux PlayStation 5 a ainsi été placée en plein milieu du show soutenu par GOG. Les organisateurs ont donc décidé de s’avancer un peu pour ne pas être désertés par les spectateurs.

Ils se sont échappés

The Escapist Indie Showcase avait refusé de se décaler en raison du mouvement Black Lives Matter, préférant participer avec une collecte de fond pour cette cause pendant les streams. Et ils ont par contre bien reculé devant Sony et le lineup PlayStation 5. Ou plutôt, ils ont avancé puisque la présentation aura bien lieu sur Twitch et Youtube le jeudi 11 juin mais cette fois-ci de 18h à 20h, heure française.

Bien entendu, peu importe l’horaire, ActuGaming se chargera de vous proposer l’ensemble des annonces des deux conférences dans nos news.