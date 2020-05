The Escapist organise un showcase sur les jeux indépendants le 11 juin

Avec la situation actuelle, de nombreuses alternatives ont germé avec moult événements numériques. Le Summer Game Fest en première ligne, évidemment, mais aussi d’autres présentations en direct qui sont attendues comme IGN et son Summer of Gaming. D’autres rejoignent le mouvement, notamment The Escapist, qui vient de nous donner rendez-vous au 11 juin.

Les indépendants mis en avant

Le site anglais organisera leur premier événement digital appelé The Escapist Indie Showcase qui se déroulera du 11 au 14 juin. Cela commencera par une présentation avec plus de 70 jeux indépendants sur leur chaîne YouTube le 11 juin de 21H à 23H, heure française. On nous promet des annonces et beaucoup de gameplay. De petits journaux de développeurs seront aussi proposés.

Dans la foulée, dès le lendemain, il y aura une programmation avec des interviews en compagnie des développeurs et des présentations plus approfondies. Dans leur courte bande-annonce, on peut y apercevoir quelques titres attendus comme Gamedec. D’autres ont confirmé leur présence sur Twitter Dear Villagers (Edge of Eternity, ScourgeBringer) ou encore CCCP (The Last Spell). On vous en reparlera en temps voulu bien sûr.