La présentation des jeux PlayStation 5 aurait lieu ce jeudi

Après avoir été repoussée sans nouvelle date la semaine dernière, la présentation des jeux PlayStation 5 aurait finalement lieu ce jeudi.

On veut toujours Knack 3 sur PlayStation 5

Si l’on attend encore un communiqué officiel, l’information semble assez crédible. En effet, des versions mises à jour de la publicité originale ont fait leur apparition sur Twitch en version anglaise et allemande. On imagine donc mal qu’il puisse d’agir d’un fake mais une erreur de la part de Sony est toujours possible même si très peu probable. Voici un exemple parmi d’autre de la publicité en action :

This is what the ad looks like. pic.twitter.com/D19AzzT2aK — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020

La conférence aurait donc désormais lieu le jeudi 11 juin à 22h, heure française. Une nouvelle qui n’arrange pas l’Escapist Indie Showcase qui est lui prévu le 11 juin de 21h à 23h et qui va donc probablement voir toute son audience fuir en milieu d’émission.

On rappelle que la présentation de Sony durera un peu plus d’une heure et sera dédiée aux jeux de lancement de la PlayStation 5. Il ne faut donc pas s’attendre à y découvrir le design de la console, ni même une date ou un prix.

