Un DLC pour Elden Ring Nightreign est prévu avant mars 2026, The Duskbloods sortira aussi l’année prochaine

Une année 2026 encore bien remplie pour FromSoftware

C’est dans son bilan trimestriel que Kadokawa, maison mère de From Software, a annoncé la chose (relayé par GamesRadar). L’entreprise déclare d’abord qu’Elden Ring Nightreign a surpassé toutes ses attentes, et s’attend à ce que les ventes autour du titre continuent sur la plus belle durant les mois à venir. Notamment grâce à la sortie d’un DLC, puisque Kadokawa précise qu’il s’attend à une croissance des ventes autour de la licence avant la fin de l’année fiscale, tout en citant un DLC. Laissant ainsi-sous-entendre que ce contenu supplémentaire devrait arriver avant la fin de cette année fiscale, soit avant le 31 mars 2026.

Et pour le reste de 2026, Kadokawa mentionne également la version Switch 2 d’Elden Ring, récemment repoussée, ainsi que The Duskbloods. Le jeu annoncé lors du Nintendo Direct de la présentation de la Switch 2 est donc toujours bien prévu pour l’année prochaine, même si Kadokawa ne précise pas la période à laquelle il est attendu. On imagine qu’il est possible que le titre fasse reparler de lui aux Game Awards, mais au moins, si les plans sont respectés, on sait que l’on découvrira ce nouvel univers sur notre Switch 2 dans l’année à venir.