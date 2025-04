The Duskbloods : Orientation multijoueur, nouvel univers… Hidetaka Miyazaki donne plein de détails sur le nouveau From Software

Le multijoueur n’est pas le nouvel ADN du studio

Entre Elden Ring Nightreign et ce The Duskbloods, on peut se demander si From Software est en train de changer de direction en laissant l’aspect solo de côté (même si la coopération a toujours été au cœur des Souls). C’est sur ce premier point que Miyazaki a été interrogé lors d’un entretien publié sur le site de Nintendo, où il tient à rassurer les fans historiques du studio en déclarant que les jeux comme Elden Ring continueront à être au cœur des projets à venir de From Software :

« En termes de structure, nous le considérons comme un titre PvPvE. Il s’agit essentiellement d’un jeu multijoueur en ligne, avec des modes joueur contre joueur et joueur contre ennemi […] j’ai toujours trouvé la structure PvPvE très intéressante. Elle offre un large éventail d’idées de conception de jeu, tout en nous permettant de tirer parti de notre expérience en matière de conception d’affrontements ennemis complexes. Au passage, permettez-moi d’aborder un point. Comme mentionné précédemment, il s’agit avant tout d’un jeu multijoueur en ligne, mais cela ne signifie pas que nous, en tant qu’entreprise, avons décidé d’adopter une orientation plus multijoueur pour nos futurs titres. La version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring a également été annoncée, et nous avons toujours l’intention de développer activement des jeux solo comme celui-ci, qui s’inscrivent dans notre style plus traditionnel. »

Pas de panique pour les allergiques au multijoueur donc, From Software bouscule ses habitudes de manière temporaire et The Duskbloods n’est pas représentatif de la nouvelle direction du studio.

L’ennemi de mon ennemi est aussi mon ennemi

Miyazaki précise qu’il sera possible de jouer jusqu’à 8 joueurs, avec certains modes où il faudra lutter contre nos opposants, ou se battre contre des boss :

« Le jeu dispose d’une zone de HUB, où les joueurs peuvent choisir leur personnage, le personnaliser et accéder au multijoueur en ligne. Ce mode peut accueillir jusqu’à 8 joueurs. À la fin d’une partie en ligne, les joueurs retournent au HUB et reçoivent une récompense, quelle que soit leur victoire ou leur défaite. Grâce à ces récompenses, les joueurs peuvent personnaliser davantage leur personnage, et ainsi de suite. Les parties en ligne se déroulent généralement jusqu’au dernier joueur en lice, mais les conditions de victoire peuvent varier. Par exemple, les joueurs peuvent être chargés de faire équipe pour vaincre un puissant boss, ou se retrouver dans d’autres situations particulières. »

Ce sera donc chacun pour soi, jusqu’à ce que des boss nous forcent à former des alliances. Miyazaki déclare avoir voulu concevoir un jeu qui plairait même aux personnes qui n’aiment pas les jeux PvP, notamment en intégrant des objectifs personnels durant certains événements. Les personnages auront également des « rôles », qui vont déterminer les objectifs de chacun :

« Par exemple, si un joueur possède le rôle « Rivals destinés », un autre joueur est désigné comme son rival et doit le retrouver et le vaincre. Cela compte comme un objectif personnel, distinct des conditions de victoire générales. Un autre exemple est « Compagnon destiné », où un joueur doit rechercher un autre joueur désigné comme son compagnon, ce qui lui permet d’obtenir une récompense spéciale s’ils forment un lien. »

Le combat ne sera donc pas forcément la seule option pour engranger des « points » :

« Les Duskbloods utilisent des « Points de Victoire », qui déterminent l’issue d’un match. Pour obtenir des Points de Victoire, le combat est bien sûr important, mais ce n’est pas le seul moyen. Certains joueurs préfèrent gagner des points en évitant le combat direct et en adoptant un comportement plus opportuniste. La façon dont vous gagnez des points dépend entièrement de vous. »

Les récompenses et les conditions de victoire pourront changer de manière aléatoire lorsqu’un événement surviendra, à l’image de cette grosse lune façon Majora’s Mask que l’on pu voir dans le trailer, qui modifie le terrain.

From Software s’inspire de l’imagerie du vampire

Cette interview nous permet d’en apprend bien plus sur l’univers du jeu. On incarnera ici des personnages nommés Bloodsworn. Il s’agit de protagonistes déjà établis, dont une douzaine seront jouables. Chacun aura sa propre identité et ses propres armes, même s’il sera possible de personnaliser notre personnage préféré sur la longueur. Les Bloodsworn sont en quelque sorte des « super-humains » qui disposent de capacités uniques, liées à leur sang très spécial :

« Les Bloodsworn sont un groupe dont les membres ont acquis des capacités surhumaines grâce au pouvoir d’un sang spécial. D’un point de vue général, ils ressemblent aux vampires, mais ne sont pas représentés comme les monstres terrifiants que l’on pourrait associer au vampirisme traditionnel. Nous avons essayé d’extraire les aspects romantiques que nous trouvions intéressants de concepts tels que les vampires et le « sang » et de les réinterpréter sous le nom de Bloodsworn. »

S’ils combattent aujourd’hui, c’est pour trouver quelque chose appelé « First Blood » (« Premier Sang »), qui sera au cœur d’un événement qui signe la fin de société humaine telle qu’elle était. Les Bloodsworn se retrouvent catapultés dans différentes époques, ce qui explique les changements d’architectures des décors.

Malgré l’orientation multijoueur, on retrouvera toujours la narration typique d’un jeu From Software, avec de la narration environnementale et des tas de secrets à dénicher dans des notes. Le studio a cependant adapté ce style avec un peu de nouveautés :

« Cette fois, les fragments [de lore] se trouvent dans les objets de personnalisation des personnages mentionnés précédemment : leur « histoire de sang et leur destin ». Personnaliser un personnage révèle des informations sur le monde et son évolution […] Analyser et modifier l’histoire de sang et le destin d’un personnage permet aux joueurs de personnaliser toutes sortes de choses, de ses capacités, son apparence et ses caractéristiques internes à son rôle dans le monde et à ses relations avec les autres personnages. »

Et pour celles et ceux qui se demandaient quel était l’étrange animal que l’on retrouvait à la fin de la bande-annonce, il s’agira ici d’un PNJ important, qui aurait un rôle similaire à celui de la Gardienne du feu dans un Dark Souls III, pour donner un point de comparaison. Un personnage qui vous donnera donc des informations et vous aidera en vous donnant des conseils.

Pour rappel, The Duskbloods sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2, en 2026.