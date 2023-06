Aperçu The Division Resurgence – La formule de la franchise d’Ubisoft marche aussi bien sur mobiles ?

Après un The Division 2 qui s’offre encore un suivi d’une solidité sans nom, The Division: Resurgence sera la continuation de ce qu’ont construit les deux volets. Le soft qui sera proposé en free-to-play, va donc migrer cette fois-ci sur le marché mobiles, afin de toucher un plus grand nombre de joueurs, et de se forger une plus forte communauté. Toujours situé dans un monde post-apocalyptique de nos jours, la production de Massive Entertainment s’intercale dans l’univers de Tom Clancy’s The Division qui se dote il faut le dire, d’une formule qui marche encore. Cependant, il y a encore quelques points qu’il faudra forcément corriger pour le TPS free-to-play lors de sa sortie en version 1.0.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à la bêta réservée aux membres de la presse jusqu’à atteindre le niveau 15. Le titre a été testé sur android avec un Oppo FindX 5, et joué principalement avec une Dualsense. Le gameplay via le tactile du Smartphone a bien évidemment été aussi essayé.

Vadrouille post-apo à New York

Bien avant de procéder à la création de notre personnage, il faut poser le contexte de The Division: Resurgence. Sachez dans un premier temps qu’il ne sera absolument pas nécessaire d’avoir fait les deux premiers volet pour comprendre The Division: Resurgence. Autrement dit, le free-to-play sera une histoire totalement inédite dans l’univers de la franchise. Ici, le titre nous propulsera un peu avant noël à New York, où l’épidémie frappe et entraine une crise sans précédent, et par addition le chaos total.

C’est donc à partir de là que le gouvernement américain fait appel aux agents de la Stratégic Homeland Division, le dernière ligne de défense qui se doit de remettre de l’ordre dans toute cette crise sociétale sans précédent. Bien évidemment, le scénario semble plus ou moins similaire aux deux premiers opus à première vue. De ce fait, on espère que la narration, qui se prolongera petit à petit via des ajouts de contenu, aura de quoi nous captiver. Car pour l’heure, on se retrouve en face d’une histoire banale de guerre civile qui n’est pas la plus attractive du monde. Même les personnages présentés se révèlent être relativement plats. Nous pouvons nous dire qu’il ne s’agit là que du début du jeu, en priant pour que le résultat final soit beaucoup plus plaisant au fil de notre progression…

Pour le reste, The Divison: Resurgence nous propose un éditeur de personnage qui pouvait faire mieux. Il était possible dans la bêta testée de choisir le sexe de son personnage, quatre visages différents pour chaque sexe, ainsi que quelques habits de ci de là. Rien de vraiment extraordinaire, et on aurait pu s’attendre à plus de choix pour un titre mobiles. On se doute que cela arrivera avec des ajouts de contenu quand le jeu approchera de sa version définitive mais pour le moment, c’est un éditeur de personnage succinct qui s’offre à nous. Cela dit, il a au moins le mérite d’exister pour l’instant.

Parfaite transition effectuée sur mobile ?

Outre toute l’interface du soft que l’on abordera un peu plus bas, sachez que le gameplay ne devrait pas forcément vous perdre. En effet, The Division: Resurgence reste dans la lignée de ses prédécesseurs. On retrouve tout ce côté TPS tactique où foncer dans le tas ne sera pas une option viable, et où vous devrez également observer les faiblesses de certains ennemis pour prendre un avantage sur eux. Il faudra user et abuser des éléments du décor pour se couvrir des attaques ennemies, mais aussi être constamment en mouvement pour éviter de vite mourir. Tout l’aspect tir à l’arme à feu couplé à utilisation des compétences de votre classe spécialisée fait donc son retour pout notre bon plaisir. Le gameplay global est pour l’heure suffisamment pêchu et largement solide, pour que l’on ait envie d’y revenir à chaque fois.

Sur la prise en main par ailleurs, sachez qu’il est possible d’y jouer avec le tactile de votre smartphone, voire avec une manette Dualsense. Ayant testé les deux, nous pouvons vous assurer que les deux fonctionnent bien, même si vous avons une préférence pour la jouabilité à la manette, bien plus intuitive. Par contre, le problème avec cette prise en main, c’est le fait qu’il faille parfois obligatoirement utiliser le tactile du smartphone pour accéder à certains menus en particulier.

Qui plus est, nous avons pu constater pour le moment quelques petits couacs d’imprécisions sur les déplacements de notre personnage assez rigides. Quelques freezes pas forcément bienvenus s’immiscent parfois pendant les gunfights, même si le tout s’avère suffisamment clair et concis pour que le jeu puisse nous procurer un minimul de fun et de challenge. Nous attendons aussi un réajustement de l’IA, qui n’est en revanche pas encore tout à fait réactive. Toutefois, l’équilibre est au rendez-vous avec des missions bien souvent en accord avec votre niveau actuel, pour éviter une certaine frustration à la longue.

L’équilibrage n’est donc pas si mauvais pour le moment, et comme vous vous en doutez, l’aspect looter shooter de ses aînés est toujours présent, et bien ficelé. Il sera possible de récupérer des armes intéressantes sur des gros comme des petits ennemis, en finissant des missions mais aussi d’avoir la possibilité de crafter vos armes. Autrement dit, via des ressources que vous récoltez en jouant, vous aurez ainsi le loisir de les utiliser, afin de débloquer le plan de l’arme que vous désirez. Vous devrez ensuite faire un tour chez un crafteur afin de l’acheter via des crédits. Qu’on se le dise, si cette partie semble un peu austère comme le craft de vos protections, il faut dire que l’idée est plutôt bonne, et parfaitement intégrée à cette mouture mobile.

Pour ce qui est de la partie RPG, elle est tout aussi complexe que ses prédécesseurs pour le moment. Comme The Division 2 en l’occurrence, il sera possible de trouver des armes et protections de couleur allant des moins intéressantes aux plus attrayantes, mais aussi de les upgrader moyennant des ressources. Il en va de même pour nos compétences et spécialisation, que l’on pourra améliorer via l’arbre à compétences, mais également des puces que l’on pourra assigner sur celles-ci. Sans trop entrer dans les détails, on retrouve grossièrement tout l’aspect personnalisé et modulable de The Division 1 & 2, avec au passage la possibilité de changer la spécialisation de son personnage une fois un certain niveau passé. C’est très prometteur en somme, et nous avons aussi hâte de voir si le endgame sera autant à la hauteur que ses grands frères.

Si vous vous posez aussi la question, The Division: Resurgence proposera aussi sa fameuse Dark Zone. Nous n’avons pas encore eu la possibilité d’y jouer sur notre grosse session de jeu, mais sachez qu’il reposera sur le même principe que les deux précédents opus. Concrètement, la Dark Zone vous offrira la possibilité d’affronter des ennemis assez costauds et du très bon loot dans cette zone contaminée, où vous ne pourrez rester que temporairement. Si la Dark Zone reste la même que les autres jeux de la licence, il y a fort à parier que le résultat sera aussi jouissif que gratifiant pour le joueur.

Une interface efficace de The Division 2, ou presque

Sur le point de l’interface, The Division: Resurgence aura énormément d’informations à perte de vue. C’est une première mauvaise impression que le free-to-play mobile nous a laissé. Si le côté équipement des armes et des protections est toujours aussi bien amenée avec la possibilité de les upgrader via des ressources et ainsi percevoir le plein potentiel des compétences passives de ces dernières, le reste est parfois trop brouillon.

Idem pour les différents onglet à parcourir quand il s’agit d’aller sur les quêtes journalières, l’arbre à compétence de la spécialisation du personnage, voire la map. Tout est déroutant au début, et il n’est pas rare d’encore s’emmêler les pinceaux dans cette interface peu intuitive, même après avoir passé plusieurs heures dessus.

La map a quand à elle peu changée au niveau du visuel, qui reste encore une fois très peu lisible et pratique. Cela dit, le système de tracking des objectifs reste efficace, pour peu qu’il veuille parfois bien s’afficher, et que l’on retrouve sans embuche l’onglet des missions en question. Indéniablement, les développeurs ont encore du boulot à faire sur cet aspect là, bien que l’on arrive à s’y retrouver à un moment, ou un autre.

Un MMO mobile qui a de l’ambition

The Division: Resurgence devrait sûrement imposer un contenu gargantuesque à sa sortie. Rien que sur les nombreuses heures que nous avons passé sur le soft, nous avons pu observer une myriade d’activités à réaliser. En dehors des missions principales ou secondaires, il y aura moults choses à faire. De la libération d’avant-postes en passant par des caisses d’armes à marquer et protéger voire de la libération d’otages, tout sera bon pour récupérer du précieux loot ou de l’expérience en plus pour faire monter en niveau votre personnage.

Qui plus est, jeu mobile oblige, vous aurez également divers défis à accomplir. En réalisant certaines actions précises, vous pourrez par la suite réclamer des récompenses ou une monnaie spécifique qui pourra vous débloquer quelques caisses remplies de loot intéressants. De plus, notez qu’il y aura également la possibilité de traquer des cibles spécifiques. En finissant un certain nombre d’activités, vous pouvez révéler par la suite votre cible à éliminer, et ainsi l’atteindre dans un niveau où celui vous laissera quelques équipements alléchants une fois mort.

Qu’on se le dise, il y aura de quoi faire sur le titre d’Ubisoft, avec notamment la présence d’un mode conflit, ou encore la possibilité de créer un clan. Le mode conflit sera un simple mode PvP où il faudra atteindre des objectifs précis pour faire gagner votre équipe, montrant que The Division: Resurgence ne sera pas seulement un simple free-to-play, mais aussi un MMO qui verra grand de par ses nombres d’activités, mais aussi son monde ouvert qui ici, sera suffisamment immense pour y passer des heures dessus. Par contre, il y aura de quoi être déçu par le fait que le côté exploration sera biaisé par l’absence des divers éléments du décors à fouiller, ce qui fait tâche… Néanmoins, y jouer avec des amis sera certainement une chose aisée, rien que par ce système de clan.

Sans surprise, les micro-transactions seront ici présentes. Il s’agira comme d’habitude d’acquérir via de l’argent réel divers cosmétiques ou skins pour vos armes, mais pas que. Effectivement, l’ombre du pay-to-win plane sur le jeu, étant donné que nous avions pu voir qu’il pouvait être possible d’acquérir certains packs avec des armes un peu plus huppées, et quelques ressources pour ugrader rapidement nos spécialisations via l’arbre à compétences, voire nos armes. C’est le point que l’on craint le plus mais si l’équilibre est trouvé d’ici la sortie, il se pourrait bien que The Divison: Resurgence soit potentiellement un titre mobile agréable.

D’ailleurs, en matière d’ambition, Ubisoft a mis le paquet sur le moteur graphique du titre sur mobiles. Tournant sur l’Unreal Engine 4, le titre dans ses paramètres graphique élevés disposent de jolis panoramas, et des cinématiques et animations qui puisent comme il faut dans les ressources des smartphones moyen ou haut de gamme. A contrario, si le jeu est beau, il n’est pas rare que le titre freeze sur certains gunfights ou en arrivant sur certains moment scriptés.

En sus, il y a encore quelques retards d’affichage sur les textures, et pas mal de bugs visuels qu’il faudra corriger au plus vite. Mais en dehors de ça, The Divison: Resurgence pourrait être une production mobile dans les clous des standards actuels visuellement parlant. D’autant qu’il a le mérite de proposer une expérience fluide le reste du temps. Il est en revanche à noter que le réseau semble encore très instable, car il est impossible d’y jouer en activant simplement les données mobiles. Nous vous recommanderons chaudement d’y jouer avec le wifi de chez vous, surtout si vous êtes sur android.