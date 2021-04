The Day Before : Le MMO post-apocalyptique se présente avec 13 minutes de gameplay

En s’inspirant de la vague post-apocalyptique et de The Last of Us, The Day Before a senti le bon filon, et il fait désormais parti des MMO les plus attendus de 2021 et au-delà. Le titre avait récemment livré un court extrait de gameplay au centre d’une ville, mais il s’attarde désormais sur un extrait en pleine campagne, dévoilé par IGN.

Un long extrait à découvrir

Il va sans dire que cette présentation fera forcément penser à The Last of Us, tant l’ambiance qui s’y dégage est proche de celle du jeu de Naughty Dog.

Cette vidéo nous présente ainsi un groupe de joueurs en train de survivre, voyageant d’un bout à l’autre de la map tout en récoltant des ressources dans des bâtisses abandonnées. Les zombies viennent vite se mêler à la balade pour ajouter un peu plus d’angoisse à tout cela.

The Day Before sera disponible sur PC à une date encore inconnue.