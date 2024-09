Le studio Fntastic (The Day Before) revient avec un nouveau jeu et ose demander un soutien financier du public

On peut tromper une fois mille personnes…

Dans un tweet plein d’audace présentant son nouveau site officiel, le studio annonce son retour (sans doute pour nous jouer un mauvais tour). Et tout commence par l’ouverture d’un nouveau Kickstarter avant même un message de mea culpa, qui arrive en seconde position. Dans celui-ci, le studio déclare que « tout le monde a droit à une seconde chance » (c’est osé), avant de se confondre en excuses pour ce qu’il s’est passé avec The Day Before.

Comme un ex qu’on aimerait ne plus revoir, le studio nous explique qu’il a fait son introspection et qu’il a désormais changé, notamment en arrêtant de faire appel à des bénévoles :

« Après la fermeture, nous avons réfléchi à nos erreurs passées et avons initié des changements internes importants pour favoriser une amélioration radicale. Nous avons mis fin à la pratique consistant à impliquer des bénévoles externes et nous sommes désormais pleinement engagés dans une approche plus professionnelle. L’honnêteté, la transparence et l’engagement communautaire sont devenus nos principales priorités. »

Il est tout de même précisé que l’équipe centrale de Fntastic reste la même, ce qui n’est pas forcément gage de confiance.

Non, on peut tromper mille fois mille personnes…

Et ce Kickstarter alors ? Eh bien il concerne un nouveau jeu nommé Escape Factory, un jeu basé multijoueur jouable jusqu’à 8 personnes, basé sur la physique dont la démo est déjà disponible sur Steam.

Fntastic demande la somme de 13 937 € pour l’aider à financer ce projet, qui sera le début d’autres plans, comme un jeu du genre « Prop Hunt » basé sur Propnight, l’un de ses précédents titres dont il ne possède plus les droits. Débuter un Kickstater pour un jeu tout en annonçant déjà un second projet dans les cartons est toujours un mauvais signal, mais soit. Les « stretchs goals » vont même jusqu’à 700 000 $, et à ce stade, la farce s’écrit d’elle-même.

Le studio veut en tout cas montrer patte blanche en indiquant que ce financement repose sur la pratique du « tout ou rien », c’est-à-dire que l’argent sera uniquement récolté si la somme finale est atteinte. Ce qui ne l’empêche pas ensuite de s’enfuir avec la caisse, ou au moins de ne rien produire avant des années et aboutir à un résultat décevant comme The Day Before. Autant dire que cet argument est loin de faire mouche, contrairement à ce que le studio semble penser en le répétant sur Twitter en réponses aux internautes méfiants.

La « transparence » est le leitmotiv du studio… sauf quand on s’intéresse aux petites lignes en bas du Kickstarter. Fntastic produit un historique du studio et parle de The Day Before sans réellement tout avouer puisqu’il se garde bien de dire que le jeu n’a pas du tout rempli ses promesses initiales :

« MytonaFntastic a sorti The Day Before, qui est devenu le jeu le plus souhaité sur Steam en 2022-2023 et a été présenté à plusieurs reprises lors d’événements Nvidia. En raison de problèmes techniques et de faibles notes, le jeu a été retiré de la vente en décembre 2023 et tous les fonds ont été remboursés. »

Au moment où l’on écrit ces lignes, seules 13 personnes ont soutenu le Kickstarter avec 342 € engagés. On ne pourra que trop vous conseiller d’éviter de tomber à nouveau dans le panneau, car s’il existe de belles histoires de rédemption dans le jeu vidéo, aucune ne commence de cette manière.