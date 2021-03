Le MMO The Day Before dévoile un peu plus de gameplay

Les MMO seront a priori nombreux en 2021, mais The Day Before devrait se démarquer de ses concurrents grâce à son ambiance post-apocalyptique qui fera forcément écho chez les fans de la série The Division. Le titre a profité du IGN Fan Fest 2021 afin de montrer quelques secondes de gameplay en plus.

Des combats en 4K

Fntastic nous montre ici deux minutes de gameplay dans ce monde en ruines, qui a pour but de nous montrer les capacités du moteur, qui affiche un résultat bluffant. On se méfiera toujours de ce genre de vidéos pour un titre encore en développement, mais le résultat visuel laisse rêveur.

On y voit un peu de gameplay, relativement basique pour un TPS du genre, en attendant d’en savoir plus sur la dimension sociale du titre et sur son aspect survie.

The Day Before sera disponible sur PC à une date encore inconnue.