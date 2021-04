The Last of Us : Sony serait un train de travailler sur un remake PS5 du jeu

Les rumeurs autour du titre en développement chez Sony San Diego sont légion, mais on a pu comprendre que l’équipe avait été formée dans le but d’explorer des pistes concernant des remakes ou des remasters des licences PlayStation, voire des suites. Tandis que l’on pensait que Uncharted et God of War étaient les choix les plus probables, Bloomberg nous apprend que sur The Last of Us qui est l’objet de toutes les attentions au sein du studio.

Un projet qui passe de main en main

Dans un nouvel article publié par le très informé Jason Schreier, on découvre que l’équipe formée par Michael Mumbauer aurait commencé le travail sur un remake du premier The Last of Us, à destination de la PlayStation 5. Une information curieuse étant donné que le premier épisode semble très bien se porter même 8 ans après sa sortie, et qu’il a déjà eu droit à un remaster sur PS4. Cependant, le journaliste avance que le projet aurait depuis été transféré chez Naughty Dog, qui aurait repris la main dessus.

Ce serait donc pour cela que l’équipe de San Diego aurait été en partie fracturée, avec le départ de Michael Mumbauer il y a quelques temps. L’équipe devait initialement plancher sur un remake du premier Uncharted avant de se concentrer sur The Last of Us. Tout ne s’est pas passé comme prévu, car Sony a longtemps refusé d’accorder plus de budget aux équipes de San Diego (Visual Arts Service Group), qui faisaient d’ailleurs le yo-yo chez les autres studios de Sony pour aider sur d’autres jeux.

Une version du premier remake était prête en 2019 pour être montrée, mais Sony n’était clairement pas emballé par la proposition. Lorsque Hermen Hulst a été nommé à la tête de PlayStation’s Worldwide Studios, il aurait alors demandé pourquoi ce remake coutait bien plus cher que les autres remakes de la firme. La raison n’était autre qu’un nouveau moteur, fabriqué pour la PS5, faisait tourner ce remake.

Après voir aidé Naughty Dog pour The Last of Us Part II, l’équipe de Mumbauer a vu arriver une autre équipe de Naughty Dog sur le remake en cours afin de faire progresser le projet, et le lead de San Diego s’est peu à peu effacé.

En bref, on peut donc attendre un remake du premier The Last of Us sur PS5, mais dirigé essentiellement par Naughty Dog, si l’on en croit cette enquête.