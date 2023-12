The Day Before : Le studio Fntastic annonce sa fermeture, moins d’une semaine après le lancement du jeu

Le braquage de l’année

S’il est vrai que l’on peut juger de la réussite commerciale d’un jeu dans sa première semaine d’exploitation, il est difficile de tirer des conclusions aussi hâtives sur le sort d’un jeu en quelques jours. Pourtant, le constat semble clair chez Fntastic : The Day Before serait un échec commercial retentissant. Avant sa sortie, le titre a occupé pendant de nombreux mois la place du jeu le plus wishlisté de Steam, ce qui laissait augurer d’un week-end de lancement en trombes, même avec toutes les polémiques qui entouraient le jeu.

Une sorte de curiosité morbide qui n’a finalement pas eu de fin heureuse, puisque le jeu s’est révélé être le véritable mensonge auquel tout le monde s’attendait. La promesse d’un MMO en monde ouvert s’était transformée en un extraction shooter, avec des assets Unreal Engine achetés à la va-vite pour combler les trous de cette map sans inventivité.

Dès lors, on voyait tout cela comme un accident au ralenti avec nombre de personnes actives sur le jeu qui diminuait de jour en jour, en plus de voir le titre entrer dans le panthéon des jeux les plus mal notés de Steam. Et on pensait que c’est Valve qui tirerait la sonnette d’alarme et qui arrêterait toute cette mascarade, mais Fntastic a décidé de plier bagage avant que quelqu’un d’autre ne s’en mêle.

Ainsi, on apprend que le studio va fermer ses portes, justifiant ce revirement soudain par le manque de budget pour continuer à développer le jeu (qui était en accès anticipé) :

« Aujourd’hui, nous annonçons la fermeture de Fntastic. Malheureusement, The Day Before a été un échec commercial, et nous manquons de fonds pour continuer. Toutes les recettes perçues serviront à payer nos dettes à nos partenaires. Nous avons investi tous nos efforts, et passé beaucoup de temps sur le développement de The Day Before, qui était notre premier jeu de grande ampleur. Nous voulions vraiment sortir de nouveaux patchs pour concrétiser le plein potentiel du jeu, mais malheureusement, nous n’avons pas les fonds nécessaires pour continuer à travailler. »

La fuite est trop rapide

Mais The Day Before est-il un vrai gouffre financier sur lequel le studio peut statuer en aussi peu de temps, surtout en early access ? C’est la question qui se pose, notamment à cause des ventes réalisées sur Steam. S’il n’existe pas de chiffres officiels, le site GameSensor indique que sur sa courte existence, The Day Before aurait amassé plus de 11 millions de dollars, ce qui reste encore à prouver. Cependant, le site n’indique pas le nombre de remboursements demandés pour le jeu, puisque Steam met cette pratique en vigueur (il faut avoir joué moins de deux heures au jeu). Autant dire que les revenus réels du jeu peuvent être bien différents.

Aucun outil de SteamDB ne semble vraiment s’accorder sur le nombre réel d’acheteurs. Quand PlayTracker indique environ 50 000 ventes, SteamSpy parle d’une fourchette entre 2 et 5 millions, ce qui est improbable.

Dans une toute autre affaire, on aurait pu en conclure que le nombre de remboursements était beaucoup trop important pour que le studio se dise qu’il est impossible de continuer sur cette voie. Mais dans le cas de Fntastic, on peut aussi simplement se demander si les fondateurs du studio ne se sont pas enfuis avec la caisse. Le communiqué du studio défend encore une fois ce dernier de toute escroquerie, mais on aura rarement vu un jeu sortir en accès anticipé et être mis à mort aussi rapidement, surtout avec une telle notoriété, et encore plus avec un éditeur derrière le projet (Mytona) qui est censé leur offrir un parachute. Et c’est aussi sans compter sur le fait qu’une partie de l’équipe était constitué de volontaires, qui ne sont pas payés par le studio (et qui n’engendrent donc pas de coûts justifiant cette faillite). Ce qui laisse planer le doute sur le fait que tout cela était savamment prévu depuis le début.

Et maintenant ?

Fntastic, ou ce qu’il en reste, annonce que les serveurs de The Day Before resteront ouverts pour le moment, tout comme ceux de Propnight, l’autre jeu du studio. Bien entendu, il n’est nullement question de retirer le produit du marché alors qu’il ne verra jamais le jour dans sa version complète, tout comme il n’est pas du tout mention de remboursements. Autrement dit, n’achetez pas The Day Before, et demandez à vous faire rembourser si ce n’est pas déjà fait. Tout porte à croire que Valve devrait se mêler de cette affaire, tant cela peut causer du tort à sa plateforme.

Une chose est sûre, l’affaire ne s’arrêtera pas là et on on espère que si l’escroquerie est avérée, tout le monde puisse être remboursé. Adressons aussi un mot aux personnes qui étaient employées par le studio et qui ne sont pas forcément coupables dans cette histoire. Ces derniers viennent de perdre leur emploi, tandis que des volontaires voient leur travail sur des années être mis à la poubelle. Que les dirigeants du studio ait pêché par orgueil, malice, ou manque de connaissance, cela restera à voir. Sans preuve concrète, et ce malgré ce que les apparences indiquent, il est impossible de tirer de réelles conclusions.