The Day Before : les développeurs ont menti, le jeu croule sous les avis catastrophiques de la part des joueurs

Un jeu « Mytona » (ça ne s’invente pas)

Si l’on peut reconnaître un talent à The Day Before, c’est d’avoir suscité énormément d’attentes depuis son annonce en 2021 alors que le studio FNTASTIC n’avait rien produit de majeur. Il est ainsi devenu le jeu le plus ajouté à la liste de souhaits sur Steam peu de temps après avoir été dévoilé. Cependant, le projet a été critiqué pour son marketing non transparent et trompeur, la promotion de projets annexes, l’évitement de la publication de gameplay, et des explications contradictoires concernant des problèmes tels que le retrait du jeu de Steam.

Initialement prévu pour juin 2022, sa sortie a été retardée au 1er mars 2023, en raison d’un changement de l’Unreal Engine 4 à l’Unreal Engine 5, avant d’être de nouveau reporté au 10 novembre 2023. The Day Before est disponible depuis le 7 décembre dernier sur Steam et les joueurs ont rapidement déchanté tant les promesses n’ont pas du tout été tenues.

After five years of blood, sweat, and tears, we can finally say these words:

THE DAY BEFORE IS OUT NOW!https://t.co/T7TCvhytAH#thedaybefore — The Day Before (@playdaybefore) December 7, 2023

Le jeu est en développement depuis 5 ans et il était prévu que nous ayons droit à un MMO avec du PVP et du PVE dans un monde post-apocalyptique rempli de zombie. Les premières images de gameplay (montrée en 2021 encore une fois) laissaient entrevoir quelque chose de prometteur entre The Division et The Last of Us. Après de multiples inquiétudes et avertissements, la réalité est aujourd’hui bien plus cruelle.

Au bout du compte, un jeu d’extraction très mauvais ?

Alors que l’on devait avoir un jeu complet en 2022, cette sortie marque l’accès anticipé d’un jeu non fini et bien loin du tout premier trailer de gameplay qui était bien plus impressionnant. Même en mettant de côté les soucis de crash et de serveurs (malheureusement récurrents lors de la sortie d’un MMO), la qualité du jeu est bien loin de ce que l’on nous avait promis. Il est intéressant de noter que Mytona et FNTASTIC ont retiré toutes les précédentes vidéos de leur chaîne YouTube.

Ahahaha. Not FNTASTIC completely scrubbing their channel to hide any evidence of the fake 'The Day Before' game they marketed. Left is today. Right is from earlier this year. Have zero problem describing this as a full-blown scam now. pic.twitter.com/kdX6tyBxQU — Nick Calandra (@nickjcal) December 7, 2023

Malgré l’approche des Game Awards 2023 qui ont pris tout notre temps, nous avons pu observer quelques streamers et lire les avis des premiers « éclaireurs » sur le titre. Sans surprise, les avis sont extrêmement négatifs et soulignent qu’il s’agit plutôt d’un jeu de tir d’extraction, similaire à Escape From Tarkov, plutôt qu’un MMO en monde ouvert. Le terme « MMO » semble bien galvaudé étant donné les serveurs du jeu ne comporteraient que 10 à 15 personnes. Même chose pour l’aspect « Monde ouvert » avec une carte qui est décrite comme une petite ville avec peu de bâtiments à explorer.

De plus, quelques jours avant le lancement, voici ce que déclarait le studio dans un message, voyant déjà venir les critiques cinglantes :

À la personne qui ne croyait pas en nous : Nous avons aussi fait ce jeu pour toi. Nous acceptons tout type de critique et ne gardons pas rancune. Avant de continuer à avancer ensemble, permets-nous de noter quelques points : S’il te plaît, pardonne-nous de ne pas avoir fait le meilleur marketing et de meilleurs teasers. Nous apprenons quelque chose de nouveau et nous nous améliorons chaque jour. Ne nous accusez pas d’escroquerie ; ce n’est pas vrai. Nous n’avons pris un sou de personne. Ne nous accusez pas « d’assets flip »; cela n’est pas vrai non plus. Notre équipe a travaillé jour et nuit pendant cinq ans pour réaliser notre rêve. Ne sous-estimez pas notre travail ; ce n’était pas facile. Nous sommes comme toi ; nous avons travaillé dur. Et nous sommes incroyablement heureux que notre jeu puisse enfin voir la lumière du jour pour que tout le monde puisse l’explorer.

The Day Before est actuellement vendu 38.99€ sur Steam et il va sans dire que l’on vous déconseille fortement de l’acquérir.