Malgré les promesses, l’année 2020 a été bien vide pour le monde des MMO, avec très peu de titres à se mettre sous la dent à cause des nombreux reports causés par la situation sanitaire compliquée dans le monde. 2021 devrait donc être une année un peu plus prolifique, avec l’arrivée de titres prévus pour l’année dernière qui sortiront finalement dans les prochains mois.

On vous liste ici les MMO à venir en 2021 et au-delà, du moins ceux annoncés pour le moment. Vous retrouverez ici des jeux déjà disponibles en bêta ou en early access, pour la simple et bonne raison que leur version complète n’est pas encore disponible. Cette liste n’est pas exhaustive mais elle permet d’avoir un très bon aperçu des projets en cours pour les fans de MMO.

Temtem

Développeur : Crema

: Crema Plateforme(s) : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Date : 17 janvier 2020 (accès anticipé) – 2021

Sorti il y a maintenant plus d’un an, Temtem est encore dans sa phase d’accès anticipé. Le Pokémon-like rencontre cependant le succès même dans son état actuel, avec pas mal de contenu et un concept qui séduit évidemment les fans de Pokémon, puisqu’il reprend plus ou moins toutes les bases de cette licence en y ajoutant une dimension online et multijoueur.

Il faut donc capturer de petites créatures et les faire combattre afin qu’ils progressent, le tout dans des matchs en 2 contre 2. On y retrouve un système de combat qui reprend là encore les codes de Pokémon, mais avec quelques subtilités bienvenues. La sortie complète devrait rajouter pas mal de choses à faire, notamment pour la dimension PvP du jeu.

Le jeu ne devrait plus trop tarder à sortir de sa phase d’accès anticipé pour venir envahir nos PC et les consoles de salon, mais en attendant, on vous redirige vers notre aperçu de l’époque pour en savoir plus.

Magic Legends

Développeur : Cryptic Studios

: Cryptic Studios Éditeur : Perfect World

: Perfect World Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date : 23 mars 2021 (bêta)

Même si de visu, Magic Legends ressemble à s’y méprendre à un hack’n’slash traditionnel en vue isométrique, le jeu est bel et bien décrit comme un MMO par ses créateurs. On y incarnera ici des Planeswalkers de l’univers Magic, qui apportent donc plusieurs classes jouables pour plus de diversité. On retrouvera donc le Géomancien, le Nécromancien, le Mage de l’esprit, le Meneur de bêtes et le sanctificateur, qui correspondent tous à une couleur de jeu de cartes.

La dimension MMO est encore peu perceptible et le jeu ne semble en avoir que le nom, même si on sait que l’on pourra partir à l’aventure avec d’autres joueurs. Le jeu aura droit à sa première bêta dès le 23 mars prochain, on peut donc espérer qu’une sortie est bien prévue pour cette année.

The Elder Scrolls Online : Blackwood

Développeur : Zenimax Online Studios

: Zenimax Online Studios Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date : 2 juin 2020

Après nous avoir fait revisité Skyrim, The Elder Scrolls Online s’attaque à une autre source de nostalgie de la célèbre série de RPG avec Blackwood. Avec cette nouvelle extension, les joueurs du MMO vont pouvoir franchir les portes d’Oblivion, et ce, 800 ans avant les événements du jeu éponyme. Il s’agira de déjouer les manigances du prince Daedra : Mérunès Dagon.

Il faut donc s’attendre à de nombreuses nouveautés comme l’épreuve de Rochebosque ou les portails d’Oblivion. Comme précédemment Zenimax démarrera les hostilités en mars avec un DLC d’introduction avant de lâcher le gros morceau en juin prochain.

New World

Développeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : 31 août 2021

On l’attendait pour 2020, mais New World a une nouvelle fois retardé son arrivée, comme de nombreux jeux dans cette liste d’ailleurs. Il s’agit pourtant du grand projet à venir pour Amazon Games, qui souffre quelque peu actuellement suite à l’annulation de son autre jeu phare, Crucible.

Ce MMO nous emmènera dans un 17e siècle fantastique, où les éléments historiques se mêlent à la magie. New World mettra beaucoup l’accent sur le PvP avec des combats dynamiques grâce à des armes d’époque, comme des épées ou des fusils. L’aspect coopération ne sera pas en reste avec des grands événements à accomplir avec d’autres joueurs, comme la prise d’assaut d’une fortification.

Reste maintenant à voir si le titre sortira bien en 2021 comme prévu où s’il nous fera encore faux bon, mais une chose est sûre, New World fait partie des MMO les plus attendus de l’année.

Final Fantasy XIV Endwalker

Développeur : Creative Business Unit III

: Creative Business Unit III Editeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme(s) : PC, PS4, PS5

: PC, PS4, PS5 Date : Automne 2021

Après une extension Shadowbringers couronnée de succès, Final Fantasy XIV vient nous présenter le dernier pan de son histoire actuelle avec Endwalker. Rassurez-vous, cela ne veut pas du tout dire que cette extension sera la dernière, mais elle viendra mettre un terme à la saga Hydaelyn et du Zordiarche.

Cette mise à jour s’accompagnera donc évidemment d’une nouvelle zone à visiter, l’île de Thavnair, où l’on retrouvera la gigantesque ville suspendue Radz-at-Han. On y affrontera également de nouveaux boss dans des donjons inédits, mais on pourra aussi profiter d’un level squish pour mieux équilibrer le jeu, ainsi que la possibilité de monter jusqu’au niveau 90. Deux nouveaux jobs seront également de la partie, dont le Sage, qui sera un healer qui se battra à l’aide de tourelles magiques.

Pour plus d’informations sur cette extension, n’hésitez pas à consulter notre article complet qui revient sur toutes les nouveautés de Final Fantasy XIV Endwalker.

World of Warcraft Burning Crusade Classic

Développeur : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Editeur : Activision Blizzard

: Activision Blizzard Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Blizzard continue de nous emplir de nostalgie avec le retour de la toute première extension de World of Warcraft : Burning Crusade. A la manière de WoW Classic sorti il n’y a pas si longtemps, Burning Crusade Classic sortira vers la fin de l’année 2021 et permettra aux joueurs de redécouvrir cette mythique extension. Par ailleurs, les joueurs de WoW Classic pourront transférer leurs personnages sur les serveurs de BC.

Avec Burning Crusade, les joueurs pourront redécouvrir les royaumes de l’Outreterre comme à l’époque. Vous pourrez vous aventurer dans le Marécage de Zangar, survoler Nagrand avec votre monture volante ou farmer votre niveau dans la Vallée d’Ombrelune. Le niveau maximal passe à 70, où vous pourrez prêter allégeance à l’une des factions ou encore constituer un groupe pour partir affronter Illidan.

Une première extension qui avait marqué les esprits et permis d’accroître un peu plus la popularité du MMORPG. La compétition prenait aussi une autre tournure avec les diverses arènes en 2c2 ou 3c3, parfois avec des compositions pas toujours équilibrées certes. Les développeurs garderont l’essence de Burning Crusade de l’époque, avec les boss qui ne sont pas encore nerfés.

Starbase

Développeur :Frozenbyte

:Frozenbyte Plateforme(s) : PC

: PC Date : Première moitié de 2021

L’un des seuls MMO de science-fiction prévu pour ces prochains temps est Starbase, qui devrait sortir en accès anticipé durant les prochaines semaines. Le jeu de Frozenbyte fera la part belle à la construction de vaisseaux, avec des ressources à récolter et une partie crafting afin de concevoir son propre navire spatial. De ce fait, tout l’environnement sera destructible, même votre vaisseau qui subira des dégâts au fil des batailles ou lors de collisions.

On incarnera ici des robots, et on pourra interagir avec les autres joueurs en rejoignant des factions, en combattant, en commerçant avec eux ou bien en exploitant ensemble des filons de ressources. l’exploration sera encouragée afin de découvrir les mystères de l’espace, dans le but d’obtenir de nouveaux minerais et des plans de constructions plus impressionnants.

Zenith

Développeur : Ramen VR

: Ramen VR Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Zenith fait figure de cas très particulier dans la liste, puisqu’il sera jouable en réalité virtuelle. Il s’agit là de l’une des premières propositions du genre, avec un MMO mélangeant fantasy à un univers futuriste. C’est sans doute pour cela que le titre a fait exploser son objectif de financement participatif. On y retrouvera donc une caméra à la première personne, avec des mouvements de combats à effectuer soi-même.

L’interaction avec les joueurs sera bien présente et il sera possible de rejoindre des guildes. La promesse est alléchante sur le papier mais reste à voir comment cela va se concrétiser. Pour le moment, la plupart des casques VR seront compatibles sur PC, et une sortie sur le PS VR n’est pas à exclure.

Camelot Unchained

Développeur : City State Entertainment

: City State Entertainment Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Repoussé à 2020 puis à 2021, Camelot Unchained fait partie des titres dont on a plus trop de nouvelles pour le moment, même s’il est toujours en bêta à l’heure actuelle. Développé par Mark Jakobs que l’on connait pour avoir fondé Mythic Entertainment, le jeu se présente comme un monde ouvert qui proposera de nombreux défis aux joueurs et joueuses, avec des combats réalistes et donc difficiles. Pensé pour ne s’adresser qu’à une partie du public, le titre sera proposé avec un abonnement.

Au programme, on y retrouvera de la construction de camps et de maisons qu’il faudra défendre et améliorer grâce à la récolte de ressources et le développement de l’économie. On pourra alors choisir entre trois royaumes pour vivre son aventure, et du PvP sera présent, notamment pour des grandes batailles.

Elyon (Ascent: Infinite Realm)

Développeur : Krafton

: Krafton Éditeur : Kakao Games

: Kakao Games Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Ascent: Infinite Realm, ou plutôt Elyon comme il faut désormais l’appeler, est un MMORPG à l’ambiance légèrement steampunk, qui sera ici mêlée au contexte heroic-fantasy. On pourra notamment participer à des combats aériens avec des vaisseaux de guerre, le tout contrôlé par plusieurs joueurs.

Le jeu a subi de nombreux changements en 2020 en dehors de son nom, puisque des affrontements au sol seront plus présents et qu’ils ont été retravaillés pour l’occasion, avec un gameplay très dynamique. Elyon est récemment sorti en Corée du Sud et se prépare doucement à sa sortie occidentale, avec un site en français qui est déjà disponible pour plus d’informations.

Crowfall

Développeur : ArtCraft Entertainment

: ArtCraft Entertainment Plateforme(s) : PC

: PC Date : En bêta fermée – Sortie en 2021

ArtCraft Entertainment avait lancé une campagne Kickstarter en 2015 afin de financer le développement de Crowfall, et six ans plus tard et 1,7 millions de dollars en plus, le jeu n’est toujours pas sorti dans sa version complète. Pour cause, les ambitions sont constamment revues à la hausse, et une bêta fermée permet aux joueurs et joueuses de tester tout cela pour améliorer le jeu.

Défini comme « si Game of Thrones rencontrait Eve Online », le jeu misera avant tout sur les interactions entre les joueurs et joueuses. L’exploration et la constructions sera aussi de la partie, avec des domaines à construire et à défendre. Pas de date de sortie définitive pour le moment, mais on espère que la bêta lancée en août dernier permettra de faire avancer les choses un peu plus vite.

Lost Ark

Éditeur : Amazon Games

: Amazon Games Développeur : Smilegate

: Smilegate Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Annoncé depuis pas mal d’année, Lost Ark devrait enfin voir le jour en 2021 grâce au support d’Amazon Games. Le MMORPG en vue isométrique mélangera donc ce genre au hack’n slash, avec plusieurs dizaines de classes qui seront disponibles au lancement du jeu. Cela veut aussi dire qu’il n’y aura pas les traditionnels rôles de Tank ou de Healer, avec chaque personnage qui devra ici gérer sa propre barre de vie.

Le jeu a déjà été lancé dans plusieurs pays mais devrait arriver en Occident cette année, si tout se passe bien. Il sera finalement édité par Amazon Games. Le jeu sera aussi disponible en free-to-play.

Dual Universe

Développeur : Novaquark

: Novaquark Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Dual Universe est sans doute le MMO de science-fiction le plus ambitieux de ces dernières années sur PC. Les joueurs évoluent dans un univers persistent hébergé sur un serveur unique. En tant qu’habitant de ce système solaire, vous pourrez contribuer au développement de cette nouvelle civilisation en endossant le rôle de votre choix. Que ce soit la guerre, l’économie ou encore la politique les voies ne manquent pas.

De plus, grâce à sa technologie voxel, le titre vous permet de laisser libre cours à votre créativité en fabriquant toutes sortes de bâtiments, mécanismes, engins, et bien d’autres choses. Dual Universe est encore en phase de bêta ouverte et demande de souscrire à un abonnement sur 3, 6 ou 12 mois. Ayant eu l’occasion de l’essayer nous-même, on peut affirmer qu’il possède en effet un énorme potentiel.

Aion 2

Développeur : NC Soft

: NC Soft Plateforme(s) : iOS, Android

: iOS, Android Date : 2021

Si vous connaissez bien le monde des MMORPG, vous savez sans doute ce qu’est Aion. Aion 2 est naturellement sa suite tout en faisant officie de préquelle, puisque l’action se déroule des siècles avant le premier opus, environ 900 ans plus tôt. Mais la plus grande différence avec le premier Aion, c’est que Aion 2 arrivera sur mobiles.

Aion 2 se débarrasse des deux factions du jeu initial, tout comme du système de classes afin de laisser plus de liberté aux joueurs, tout en poussant nettement l’aspect PvP du jeu, qui donnera parfois accès à d’immense batailles.

Il est encore difficile de savoir si le titre sortira bien chez nous, étant donné que Aion est surtout populaire en Asie, tout comme les MMORPG sur les plateformes mobiles, mais tous les fans du premier opus croisent les doigts.

Blue Protocol

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Bandai Namco se lance dans le grand bain des MMORPG mais compte bien y ajouter sa touche « animé » avec Blue Protocol, qui proposera des visuels en cel-shading assez uniques pour le genre. Souvent comparé à Genshin Impact à cause de son look, Blue Protocol sera un vrai MMORPG, avec plusieurs classes disponibles qui devront bien être coordonnées et des combats très dynamiques, le tout en free-to-play.

L’éditeur a confirmé une sortie en 2021 pour le jeu. Nul doute que Blue Protocol devrait attirer l’oeil pour tous les fans d’animation japonaise, à condition que le contenu suive. Afin que la boucle soit bouclée, Blue Protocol va aussi devenir une vraie licence à part entière, avec un côté transmédia qui sera développé après le lancement mondial du jeu.

Project BBQ

Développeur : Neople

: Neople Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Dans la même veine que Blue Protocol, Project BBQ (drôle de nom de code) viendra séduire les amateurs d’animes. Se déroulant dans l’univers de Dungeon & Fighter mais cette fois-ci en 3D, le titre proposera de retrouver les personnages de la licence ainsi que des inédits, tout en mettant en scène des combats très portés sur l’action comme on a pu le voir avec le premier extrait de gameplay du jeu. On aura ici droit à des personnages uniques, que les joueurs et joueuses devront choisir avant de partir au combat.

Le titre n’était pas très loquace depuis son annonce il y a plus de deux ans, mais a refait surface récemment. C’est assez pour nous faire espérer une année 2021 un peu plus riche en information du côté de ce MMO orienté action.

The Day Before

Développeur : Fntastic

: Fntastic Editeur : Mytona

: Mytona Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

On parle beaucoup de MMORPG dans ce dossier, mais The Day Before laisse la partie RPG de côté pour se focaliser sur l’aspect survie, puisqu’il s’agit d’un jeu possédant un univers post-apocalyptique. A la croisée des chemins entre un The Division et un The Last of Us, le titre nous fera visiter une Amérique dévastée par un virus qui a transformé les gens en zombies.

On devra alors chercher des vivres dans les bâtiments délabrés de cette société tout en faisant attention aux créatures qui y rôdent, mais aussi aux autres personnages puisque le jeu mettra également l’accent sur le PvP. Présenté comme un vrai jeu de survie, il faudra aussi gérer sa faim et sa soif pour ne pas tomber au combat trop vite.

Aucune date n’a été annoncée pour le projet qui devrait arriver sur Steam, mais les premières images donnent clairement envie d’en voir plus.

Ashes of Creation

Développeur : Intrepid Studios

: Intrepid Studios Éditeur : My.com

: My.com Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Développé par Intreprid Studio, Ashes of Creation est sur le point de lancer son alpha après plusieurs phases de test. Le jeu se démarque notamment pour son monde évolutif, qui va être enrichi ou qui va changer selon les activités des joueurs, avec par exemple des petites bourgades qui vont évoluer en villes si les joueurs développent et restent souvent dans cette zone. Un système de housing sera aussi présent pour développer son propre chez soi et améliorer ainsi l’économie des villages.

Pour le moment, l’alpha du jeu ne comptera qu’une poignée d’environnements, mais cela s’étendra à une vingtaine dans la version finale. Du PvP sera intégré avec notamment des affrontements entre guilde pour prendre possessions de certaines fortifications. Le système de combat va aussi être amélioré dans le temps, puisqu’il avait été pointé du doigt lors des tests. On n’imagine pas une sortie en 2021, mais peut-être une bêta si tout se passe bien.

Pantheon: Rise of the Fallen

Développeur : Visionary Realms

: Visionary Realms Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Initialement conçu par l’un des créateurs d’Everquest, Brad McQuaid, aujourd’hui décédé, Pantheon: Rise of the Fallen ne sera pas une révolution dans le genre puisqu’il compte avant tout s’inspirer du MMO mythique. On y retrouvera donc un focus sur le PvE, avec beaucoup d’interactions entre joueurs et joueuses afin de faire face à des challenges relevés. Il faudra donc créer des liens avec les autres et partir explorer le monde du jeu ensemble, tout en étant bien préparé, car le jeu proposera une difficulté relevée.

Disponible en alpha depuis un moment, le jeu n’a toujours pas précisé sa date de sortie précise. Il faut dire que le financement du jeu s’est fait dans la douleur, et malgré un Kickstarter qui a échoué, de nombreux dons ont permis au jeu de pouvoir continuer son développement.

Chronicles of Elyria

Développeur : Scoulbound Studios

: Scoulbound Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Chronicles of Elyria est un MMORPG qui se base sur le système de réincarnation, où l’on ne contrôlera pas directement un avatar prédéfini mais une âme qui vogue de corps en corps. Cela ne veut pas dire que chaque vie nous fait recommencer à zéro à chaque fois, puisque toutes les actions faites précédemment auront une influence sur chaque nouvelle vie. On peut également y gérer des colonies et les faire prospérer avec une gestion des commerces et des bâtiments.

Ces belles promesses ont cependant été mises à mal en 2020 avec une année particulièrement difficile pour le jeu, abandonné puis repris et officiellement toujours en développement à l’heure actuelle. Depuis quelques semaines, la communication autour du jeu semble plus cadrée, ce qui donne l’espoir d’un avenir un peu plus serein pour le titre.

Blade and Soul 2

Éditeur : NCSoft

: NCSoft Plateforme(s) : iOS, Android

: iOS, Android Date : Inconnue

Blade & Soul 2 est la suite du célèbre MMORPG coréen de NCsoft, Blade & Soul. Toutefois il ne s’agit pas réellement d’une suite à l’histoire puisque l’on embarquera dans une aventure totalement indépendante. Avec deux continents à explorer et un système de combat toujours aussi dynamique s’inspirant des arts martiaux, Blade & Soul 2 promet d’être un projet très ambitieux.

A l’image d’un Genshin Impact, il sera multiplateforme et sortira sur PC, consoles, et mobiles. Si vous voulez vous initier à l’univers, vous pouvez toujours vous essayer à Blade & Soul Revolution, la déclinaison uniquement sur mobiles développé par Netmarble.

Seigneur des Anneaux par Amazon

Développeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Lui aussi avait été placé dans notre précédente sélection des MMO, et honnêtement, on se dit qu’il pourrait y rester dans de nombreuses éditions tant il n’est pas prêt de voir le jour. S’il voit bien le jour, car pour le moment, les jeux Amazon Games enchainent annulation sur annulation, et on imagine que New World sera un nouveau test décisif pour ce MMO Seigneur des Anneaux.

Si on sait qu’il sera développé avec l’équipe de Leyou Technologies (Warframe) ainsi que Middle-Earth Enterprise, on est pour le moment pas très rassuré pour le jeu. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera un free-to-play et qu’il se déroulera dans la terre du Milieu, en nous proposant de rencontrer les créatures et les lieux de cet univers que l’on connait bien, ainsi que d’autres plus inédits.

On attend maintenant des vraies informations sur l’état du projet, ainsi que des premières images histoire de se rassurer un peu.

Plan 8

Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

Pearl Abyss est un éditeur très occupé en ce moment, et surtout très présent dans cette liste avec pas mal de MMO en cours, même si l’on a récemment appris que Crimson Desert abandonnait son statut de MMO pour se transformer en Action-RPG solo avec des éléments de coopération.

Aux dernières nouvelles, Plan 8 restera en revanche bien un MMO, et il promet d’offrir une expérience un peu différente de ce que l’on peut trouver d’ordinaire dans ce genre. On sera ici dans un shooter a priori assez réaliste, même si de grandes machines et des exosquelettes seront aussi de la partie. On retrouvera du PvE mais aussi du PvP afin de se mesure à d’autres joueurs. Les exosquelettes permettront de se personnaliser avec différents pouvoirs et capacités.

Cela étant dit, le projet n’a pas donné signe de vie depuis plus d’un an, ce qui ne nous rend pas optimiste sur l’avancée du jeu.

DokeV

Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

On reste donc chez Pearly Abyss avec DokeV, un projet nettement plus concret. Là encore, Pokémon a fait des émules, comme on peut le voir dans la mécanique d’attraper de petites créatures pour nous tenir compagnie.

Conçu comme étant un MMORPG qui s’adresse à tous les types de joueuses et joueurs et donc à toute la famille, DokeV incorporera néanmoins toutes les bases d’un MMO et promet d’être aussi complet que n’importe quel jeu du genre, avec un monde ouvert à découvrir seul ou entre amis et des combats contre d’autres joueurs. On attend maintenant le titre pour l’année prochaine si tout se passe bien, aussi bien sur PC que sur consoles.

Oath

Développeur : ReadyUp Studios

: ReadyUp Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Oath est un MMORPG atypique, ne serait-ce que par son style visuel plus cartoonesque que la plupart des jeux présentés dans cette liste. Le jeu utilise d’ailleurs l’Unreal Engine 4 et SpatialOS pour afficher un tel résultat visuel.

Le titre proposera plusieurs classes et mettra surtout en avant ses combats, présentés comme étant très dynamique avec même plusieurs modes de PvP comme de la capture de drapeaux ou des affrontements en 2 contre 2. De la gestion de territoire sera aussi au programme et l’interaction entre les joueurs sera poussée, tandis que le jeu fera la part belle au skill avant tout, puisque les armures et skins ne seront que cosmétiques.

Malheureusement, après un Kickstarter réussi en 2019, 2020 n’a pas permis d’en apprendre bien plus sur Oath, qui est resté globalement silencieux comme de nombreux MMO durant cette année difficile. Espérons le revoir en 2021.

Mortal Online 2

Développeur : Star Vault AB

: Star Vault AB Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Le premier Mortal Online n’a pas forcément conquis tout le monde, et ce deuxième opus est là pour corriger certaines erreurs du passé. Mortal Online 2 aura la particularité d’être jouable à la première personne et de tout miser sur sa dimension PvP. Il faudra donc constamment surveiller ses arrières afin de ne pas se faire dépouiller, puisque les joueurs seront capables de se voler de l’équipement entre eux.

Ce sera donc chacun pour soi dans cet univers impitoyable, avec des combats basés sur le skill mais aussi sur plus de 600 compétences à apprendre avec des classes à choisir. Décrit comme un MMORPG « hardcore » par ses développeurs, Mortal Online 2 a précisé qu’il pourrait arriver « prochainement », donc une sortie en 2021 semble envisageable.

Odin: Valhalla Rising

Développeur : Lionheart

: Lionheart Editeur : Kakao Games

: Kakao Games Plateforme(s) : PC, Android et iOS

: PC, Android et iOS Date : Inconnue

Les Vikings sont à la mode, comme le prouvent Assassin’s Creed Valhalla ou encore Valheim, et il n’est pas étonnant de voir un MMORPG s’emparer de cet univers qui peut justement très bien se prêter au genre grâce à sa riche mythologie.

Odin: Valhalla Rising a surtout impressionné par la qualité de son rendu graphique lors de son premier trailer, qui laissait entrevoir l’un des plus beaux MMORPG du marché. Les paysages à couper le souffle du jeu seront en plus admirables depuis les cieux puisque l’on a pu voir des montures volantes, et le tout sera explorable entièrement sans temps de chargement. On en sait encore peu sur le gameplay du titre, mais les ambitions sont affichées, pour une sortie qui ne devrait pas arriver avant plusieurs mois, voire années, du moins en Occident.

The Ragnarök

Développeur : NetEase

: NetEase Plateforme(s) : PC, Consoles, Android et iOS

: PC, Consoles, Android et iOS Date : Inconnue

On reste dans l’univers nordique avec The Ragnarök, qui viendra là aussi s’adresser aux amateurs de Vikings. Le titre mettra encore plus l’accent sur la mythologie, avec un conflit entre les dieux et les géants qui amènera la destruction du monde. En tant que guerrier fraichement revenu d’entre les morts, il faudra choisir qui soutenir dans cette guerre, ce qui donnera lieu à deux clans pour bien préparer les affrontements en PvP.

Un peu à la manière d’un Final Fantasy XIV, les PNJ auront un grand rôle à jouer et pourront même participer aux batailles pour les joueurs et joueuses préférant jouer en solo. Un monde ouvert gigantesque sera à explorer, et ce dernier sera rythmé par de nombreux événements qui viendront apporter des nouveautés constantes au jeu. De belles promesses pour ce jeu qui sera cross-plateforme, mais dont on a pas encore la date de sortie.

Rise

Développeur : NXN

: NXN Plateforme(s) : PC, Android et iOS

: PC, Android et iOS Date : Inconnue

Titre encore très énigmatique, Rise sera un MMORPG sud-coréen qui promet de mettre en avant son histoire et la narration interactive entre les joueurs. La première bande-annonce ne laissait pas entrevoir grand-chose concernant le projet, mais on sait que le PvP sera au coeur du jeu afin que les joueurs et les joueuses se façonnent leurs propres histoires entre eux.

Une très courte vidéo de gameplay nous laisse entrevoir une caméra à l’épaule pour le jeu, ce qui n’est pas courant pour le genre, afin d’immerger encore plus le joueur dans les batailles.

Le titre devrait ainsi voir le jour sur PC et sur consoles, mais une version alternative et quelque peu différente devrait aussi arriver sur mobiles plus tard.

Corepunk

Développeur : Artificial Core

: Artificial Core Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

On parle beaucoup de MMORPG venus d’Asie, mais Corepunk viendra mettre sa touche occidentale puisqu’il est développé par un studio hollandais, et qu’il se démarque notamment avec son inspiration steampunk.

Il s’agira d’un jeu en vue isométrique disposant d’un grand monde ouvert et qui promet d’avoir un endgame très riche pour que les joueurs puissent profiter du jeu pendant longtemps. On y retrouvera toutes les bases d’un MMO avec des batailles de groupes, des donjons à accomplir, et tout ce qui fait le sel du genre, avec une exploration quelque peu différente qui donnera un sentiment de dangers aux joueurs.

Le titre devait lancer sa bêta en fin d’année 2020 mais a repoussé l’échéance à ce printemps, pour arriver sans doute dans sa version complète d’ici la fin de l’année, voire 2022.

ArcheAge 2

Développeur : XL Games

: XL Games Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Cela fait bientôt sept ans que le premier ArcheAge est arrivé, et sa suite commence à se profiler à l’horizon. Il s’agit pour l’instant de l’un des seuls titres qui a confirmé utiliser l’Unreal Engine 5, et on sait qu’il se basera bien sur l’univers du premier opus mais à une autre époque.

ArcheAge 2 aura pour but de cumuler tout le savoir acquis par le studio sur le premier opus pour le condenser et le retravailler, afin de le rendre plus accessible et surtout plus digeste pour les débutants. Une sorte de remise à zéro en somme, en enlevant tout le superflu pour produire une aventure encore plus qualitative. On est en revanche très loin de la sortie du jeu, qui devrait cependant se montrer davantage dans la première moitié de 2021.

Voilà un tour d’horizon des MMO attendus pour cette année et la suivante, en espérant qu’elle soit plus remplie que l’année 2020. Si vous souhaitez également voir ce qui sortira dans les prochains mois côté RPG, nous vous invitons à consulter notre article des RPG prévus pour 2021 et au-delà.