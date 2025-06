The Cube : Le MMOFPS et RPG dans l’univers d’Atomic Heart se montre pour la première fois en vidéo

Résoudre le cube

Le lore d’Atomic Heart sera donc bel et bien étendu avec The Cube. Se déroulant bien des années après le premier volet d’Atomic Heart, un mystérieux cube menaçant flotte dans les airs. Cet imposant objet met en péril l’humanité avec des phénomènes dangereux se produisant, et vous devrez entrer dans ce cube et résoudre son mystère afin d’éviter l’extinction.

Dans un esprit purement MMO, FPS et RPG, The Cube proposera du multijoueur où vous serez amené à traverser ce cube. Pouvant entrer très souvent en rotation, ce dernier permettra de proposer des biomes différents à chaque fois, et donc de nouveaux challenges et ennemis à affronter. On retrouvera sans doute tout le sel d’Atomic Heart avec des armes et compétences à utiliser contre des ennemis et boss très dangereux, visible via les visuels ci-dessous.

Qui plus est, la narration aura aussi un impact par rapport à la rotation du cube, le tout en temps réel. Ces promesses sont alléchantes dans le fond, et il ne nous reste plus qu’à voir si cela sera aussi surprenant en y jouant. Il faut par ailleurs noter que la mort ne sera pas forcément un frein à la progression du joueur, qui devra effectuer quelques quêtes et trouver des secrets cachés. Le programme est fortement aguicheur, et nous avons grande hâte de voir comment tout cela sera retranscrit à chaque partie.

The Cube n’a pas de date de sortie, mais comme Atomic Heart II, le titre sortira sur PC et consoles sans la moindre précision.