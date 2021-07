NIS America annonce The Cruel King and the Great Hero sur Switch et PS4

NIS America annonce aujourd’hui The Cruel King and the Great Hero, un tout jeu nouveau créé par Sayaka Oda (The Liar and the Blind Prince). Une aventure qui semble aussi mignonne que déchirante.

L’enfant et le dragon

Ce RPG nous plongera dans la peau de Yuu, une jeune fille qui décide de partir à l’aventure pour devenir une grande héroïne. Elle est accompagnée d’un dragon féroce mais protecteur du nom de Cruel King. Toutefois, le passé de la créature menace de perturber leur tranquillité. L’histoire semble en tout cas assez touchante puisque le dragon protège en réalité la fille d’un héros qui l’a autrefois vaincu. Au lieu de l’achever, il lui coupa une corne en lui demandant de faire pénitence. Les anciens adversaires sont par la suite devenus bons amis, mais malheureusement le héros mourut en demandant une dernière requête à son ami.

D’après le première images, il s’agira de parcourir des environnement en 2D tout en combattant des monstres au tour par tour. Il faudra également trouver tout un tas d’objets cachés à travers le terres que vous visiterez. Nous devrions en savoir plus prochainement mais le trailer nous donne déjà une idée de l’ambiance générale.

The Cruel King and the Great Hero sortira en février 2022 sur PS4 et Switch. Une édition collector « Storybook Edition » sera proposée pour les deux consoles en plus de la version standard. Elle contient :