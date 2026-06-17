Le réalisateur du film Death Stranding évoque le degré de violence de l’adaptation

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Chez A24, on ne prépare pas seulement l’adaptation d’Elden Ring. Il est aussi question de porter sur grand écran la saga Death Stranding, même si le film n’adaptera pas directement les aventures de Sam Porter Bridges. Ce long-métrage a été confié au réalisateur Michael Sarnoski, qui est en ce moment en pleine tournée pour vanter les mérites de son film The Death of Robin Hood (On l’appelait Robin des Bois en bon français), qui promet de ne pas convenir à un public assez jeune à cause d’une violence visuelle bien présente. En sera-t-il de même pour Death Stranding ?

Death Stranding

De la violence, oui, mais pas forcément très visuelle

La question a été posée par GamesRadar+ à l’occasion d’une interview autour de The Death of Robin Hood. Le site a demandé au réalisateur s’il fallait s’attendre à un même degré de violence dans le film Death Stranding, étant donné que le long-métrage sur Robin des Bois est particulièrement graphique sur la question. Ce à quoi Sarnoski répond que non, étant donné que la violence dans Death Stranding se situe plutôt dans le monde représenté :

« Je ne dirais pas que le scénario est très violent. Il y a certainement beaucoup d’action et de suspense. Il y a tout de même de la violence. Death Stranding se déroule dans un monde brutal… et c’est aussi un monde où la mort est présente partout. Il faut donc ce sentiment viscéral de se dire : “Ça pourrait être la fin”. C’est un environnement post-apocalyptique désolé et aride. Donc il y a de l’action et de la violence, mais c’est dépeint différemment. »

Il ajoute :

« Dans Death Stranding, la violence et l’action sont liées à l’exploration et à une compréhension plus profonde du monde. Il y en aura donc, mais vous ne verrez pas beaucoup de mâchoires arrachées dans Death Stranding. »

Ce sont là les premières vraies indications concernant l’adaptation qui arrivera prochainement, en attendant d’avoir un synopsis un peu plus clair. Aucune date de sortie n’est encore mentionnée, mais maintenant que The Death of Robin Hood s’apprête à sortir, on imagine que le réalisateur pourra accélérer le pas sur l’adaptation. Il serait question d’une date de tournage dès 2027 selon Variety.

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