Après Saros, Housemarque pourrait travailler sur un plus petit projet

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Saros

Retour aux sources en vue ?

C’est du moins ce que laisse sous-entendre Ilari Kuittinen, cofondateur de Housemarque, qui est revenu sur l’histoire du studio auprès de The Game Business. Maintenant que Saros est sorti, le studio peut naturellement se concentrer sur les mises à jour et DLC à venir pour celui-ci, mais aussi sur ses projets futurs. Pour le moment, rien ne semble tout à fait décidé, mais Ilari Kuittinen indique que revenir à un projet à plus petite échelle est sur la table :

« Pendant 26 ans, nous avons été indépendants, nous nous sommes efforcés de survivre et de passer d’un jeu à l’autre. Actuellement, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire sur Saros et nous en discutons avec la communauté. Et puis, bien sûr, que devons-nous faire ensuite ? Il y a des pistes intéressantes que nous aimerions explorer, même si elles ne sont pas à l’échelle de Saros. Nous avons tellement de choses à découvrir, et nous verrons bien si c’est possible. »

Peut-on imaginer le studio « souffler » entre deux projets AAA avec un jeu davantage dans la veine d’un Resogun ou d’un Nex Machina ? Rien n’est impossible, mais c’est sans doute à Sony que revient le dernier mot, qui sera peut-être moins enclin à valider un tel type de projets aujourd’hui. Qui sait…

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