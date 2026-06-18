La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato

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On ne sait pas réellement ce qu’il se passe autour de Nagoshi Studios. Depuis quelques semaines, une épée de Damoclès pèse sur le studio Toshihiro Nagoshi, en raison d’un NetEase qui retire toutes ses billes concernant des investissements à l’étranger. L’éditeur avait précisé qu’il n’était pas prêt à financer le reste du développement de Gang of Dragon, premier jeu de cette équipe, et la survie du studio tenait maintenant à l’arrivée providentielle d’autres investisseurs. Mais plus les éléments s’accumulent, plus une fermeture du studio semble être à l’horizon.

Gang of Dragon

L’espoir commence à tarir

Plusieurs indices laissent penser que Nagoshi Studios n’existe désormais plus. D’abord avec la disparition de la chaîne YouTube, puis celle du site du studio. Ajoutez à cela une nouvelle interview à paraître chez Famitsu autour de Toshihiro Nagoshi, sans que le créateur soit affilié à ce studio, comme si celui-ci n’existait déjà plus. Un nouvel élément vient désormais s’ajouter à cette longue liste.

Kotaku a remarqué que la description de la bio Twitter de Daisuke Sato, l’autre tête pensante de Nagoshi Studio, avait été modifiée. On peut désormais lire que l’intéressé se présente désormais comme un « ex-Nagoshi Studios », sous-entendant le fait qu’il ne travaille plus là-bas.

Qu’il soit parti de lui-même ou que le studio n’existe tout simplement plus, ça, ça reste encore à voir. On aimerait être optimiste en pensant que si cette entité n’existe plus, il est possible qu’elle se reforme sous un autre nom via un nouvel investisseur, mais l’industrie ne nous a pas vraiment habitués aux fins heureuses ces derniers temps. On attend désormais que Nagoshi en personne prenne la parole pour clarifier cette étrange situation.

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Jaquette de Gang of Dragon
Gang of Dragon
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Date de sortie : N/C

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