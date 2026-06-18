La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato

L’espoir commence à tarir

Plusieurs indices laissent penser que Nagoshi Studios n’existe désormais plus. D’abord avec la disparition de la chaîne YouTube, puis celle du site du studio. Ajoutez à cela une nouvelle interview à paraître chez Famitsu autour de Toshihiro Nagoshi, sans que le créateur soit affilié à ce studio, comme si celui-ci n’existait déjà plus. Un nouvel élément vient désormais s’ajouter à cette longue liste.

Kotaku a remarqué que la description de la bio Twitter de Daisuke Sato, l’autre tête pensante de Nagoshi Studio, avait été modifiée. On peut désormais lire que l’intéressé se présente désormais comme un « ex-Nagoshi Studios », sous-entendant le fait qu’il ne travaille plus là-bas.

Qu’il soit parti de lui-même ou que le studio n’existe tout simplement plus, ça, ça reste encore à voir. On aimerait être optimiste en pensant que si cette entité n’existe plus, il est possible qu’elle se reforme sous un autre nom via un nouvel investisseur, mais l’industrie ne nous a pas vraiment habitués aux fins heureuses ces derniers temps. On attend désormais que Nagoshi en personne prenne la parole pour clarifier cette étrange situation.