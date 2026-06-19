Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe

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Avec Thick as Thieves, OtherSide Entertainment a déjà changé de fusil d’épaule en passant d’un jeu pleinement orienté multijoueur à quelque chose de plus coopératif, pour ne pas dire davantage jouable en solo. Le studio a voulu s’adapter à la réalité du marché juste avant la sortie de son jeu en accès anticipé, mais n’a pas pu effectuer un virage aussi important avec son autre projet qui était encore dans les cartons.

Thick as Thieves

Un jeu multijoueur qui n’était plus en phase avec le marché actuel

En plus de Thick as Thieves, OtherSide Entertainment (studio fondé par Paul Neurath et la légende Warren Spector), préparait un autre jeu répondant au nom de code Argos, aussi connu sous le nom d’Argos: Riders on the Storm, qui devait être un jeu multijoueur mélangé à un immersive sim. Un projet ambitieux, à une plus grande échelle que Thick as Thieves. Mais puisque le studio a déjà revu ses ambitions à la baisse pour son jeu qui vient de sortir, il a également été contraint de mettre fin au projet Argos.

Un représentant du studio déclare chez Game Developer que dans une autre époque, dans un autre contexte, Argos aurait pu être « un immense succès ». Le marché est cependant impitoyable aujourd’hui, c’est pourquoi le projet ne verra finalement jamais le jour. Cela aurait été décidé il y a quelques semaines, avant le lancement de Thick as Thieves. OtherSide Entertainment aurait licencié 17 personnes en mai dernier.

L’annulation de trop pour le studio ? This Week in VideoGames rapporte à juste titre que OtherSide a déjà vécu l’annulation de sa version de System Shock 3 ainsi que d’un jeu Donjons & Dragons. Les chiffres de Thick as Thieves n’étant pas particulièrement bons sur Steam, il y a de quoi craindre pour le reste du studio.

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Jaquette de Thick as Thieves
Thick as Thieves
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Date de sortie : 20/05/2026

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