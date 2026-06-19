Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus

PlayStation a encore du mal à l’annoncer publiquement

En s’entretenant avec le magazine Famitsu (interview relayée sur ResetEra), Hideaki Nishino a répondu à une question autour de la stratégie de PlayStation sur PC. Sans directement affirmer la chose, le PDG sous-entend que les jeux solo ne sortiront effectivement que sur PS5 à l’avenir, tandis que les jeux orientés multijoueur arriveront encore sur PC :

« Nous avons toujours déterminé le choix de la plateforme en fonction des caractéristiques de chaque titre. Si la sortie d’un jeu sur PC permet d’optimiser l’expérience de jeu, nous continuerons d’envisager cette option. Notre politique actuelle est, pour les jeux solo développés en interne, nous allons améliorer l’expérience que PlayStation peut offrir. En marge de cela, nous pensons qu’il est important que les jeux service touchent un public plus large ; c’est pourquoi nous continuons de considérer les sorties sur PS5 et PC comme la norme. Quelle que soit la plateforme, nos décisions seront prises en fonction du principe suivant : offrir la meilleure expérience de jeu possible, tirant pleinement parti des caractéristiques uniques de chaque titre. »

Des mots qui laisseraient penser que cela sera jugé au cas par cas. Une interprétation balayée d’un revers par Jason Schreier, qui indique de son côté que la stratégie est moins ambiguë que ce que Hideaki Nishino veut laisser paraitre :

« J’imagine qu’ils ne vont pas l’annoncer publiquement, mais il n’y a pas d’ambiguïté dans leur stratégie. Lors d’une réunion avec les équipes il y a quelques semaines, Hermen Hulst a déclaré que leurs jeux narratifs solo seraient exclusifs à la PlayStation, et que ces jeux offraient des performances peu fiables sur PC, qu’ils n’étaient pas assez rentables et qu’ils souhaitaient que leurs licences restent liées à leur propre plateforme. Deux personnes qui l’ont entendu me l’ont confirmé. Il n’y a pas de cas par cas. »

On peut comprendre que cela ne soit pas dit de manière plus directe au public, étant donné que cela sonne comme un aveu d’échec. De toute manière, cela se remarque assez simplement par le fait que PlayStation n’a pas fait d’annonce de portage PC pour Ghost of Yotei, même si on pourrait penser qu’il est de toute façon encore un peu tôt pour cela. Mais mieux vaut ne plus s’attendre à voir certains jeux PlayStation débarquer sur PC.