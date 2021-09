The Cruel King and the Great Hero

Rêvant de devenir une grande héroïne, Yuu part à l'aventure en compagnie de son puissant ami et protecteur : un dragon nommé The Cruel King. Toutefois, le quotidien de nos deux protagonistes est bouleversé lorsque le passé du dragon refait surface. Avec une direction artistique en 2D inspirée des contes pour enfants, The Cruel King and the Great Hero met en scène différents combats au tour par tour pendant lesquels le puissant dragon interviendra pour offrir une aide bienveillante à l'héroïne en devenir.