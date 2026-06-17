L’action-RPG Tomo: Endless Blue façon Pokémon sortira aussi sur Switch 2 en plus du PC

Une bonne surprise pour fêter la fin du Kickstarter

Les Pokémon-like continuent de fonctionner, alors si vous ajoutez à cela toute une partie craft, vous avez le cocktail parfait pour attirer le public. En témoigne le Kickstarter de Tomo: Endless Blue, qui demandait un peu plus de 86 000 €, et qui s’approche doucement du double aujourd’hui puisque l’on compte près de 159 000 € récoltés, trois jours avant la fin de la campagne. Autrement dit, c’est déjà un succès, même si quelques paliers supplémentaires sont encore à atteindre.

Onibi a donc une autre bonne nouvelle à nous partager aujourd’hui en indiquant que Tomo: Endless Blue sortira finalement sur Nintendo Switch 2, en plus de la version PC déjà annoncée. Une plateforme sans doute idéale pour un jeu du genre, où vous rencontrerez des tas de créatures adorables ou féroces, qui deviendront vos compagnons pendant que vous voyagez sur l’Endless Blue, un monde avec des îles générées de manière procédurale. Benjamin Devienne, fondateur et PDG d’Onibi, s’exprime à propos de ce portage :

« La communauté nous questionne au sujet d’une version Nintendo Switch 2 depuis les premiers jours de la campagne. Dans Tomo, il s’agit de prendre le large pour partir à la recherche de créatures rares, de les ramener chez soi et de construire un monde autour d’elles. Cet univers fantastique trouve naturellement sa place sur les consoles Nintendo, et nous avons souhaité marquer les derniers jours de la campagne Kickstarter en confirmant que le portage de Tomo sur Switch 2 fait partie de nos projets. »

Il faut comprendre que le travail de portage n’a pas encore commencé, mais si vous souhaitez attendre le jeu sur Switch 2, c’est maintenant possible.