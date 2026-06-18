L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine

Les deux jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store

Le premier jeu offert cette semaine n’est autre que Citizen Sleeper, jeu narratif avec des éléments de RPG dans lequel vous incarnez un dormeur, c’est-à-dire un personnage dont la conscience a été transférée dans un corps artificiel, et qui est désormais pourchassé par une grande corporation. Un titre qui propose une sacrée dose de texte à lire, heureusement passionnant, avec un système de dés qui va influer sur votre destin. Le jeu a eu droit à une traduction en français après sa sortie, vous laissant aujourd’hui en profiter dans les meilleures conditions possibles, surtout lorsque l’on parle d’un jeu gratuit.

L’autre jeu offert cette semaine sur l’Epic Games Store se nomme Robobeat, comme s’il y avait décidément un thème à respecter. On s’éloigne du jeu narratif ici pour un FPS bourré d’action, où vous jouez un chasseur de primes sur les traces d’un robot-artiste. On y retrouve une dimension roguelite ainsi qu’un gameplay qui demande de tirer en rythme en fonction de la musique, en vous laissant même placer vos propres morceaux préférés à l’intérieur.

Les deux jeux sont désormais gratuits jusqu’au jeudi 25 juin à 17 heures sur l’Epic Games Store.