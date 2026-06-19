Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée

Mon beau sapin

Le grand classique de Dr. Seuss revient dans une nouvelle adaptation qui fait suite au titre Le Grinch : Les Aventures de Noël, sorti en 2023. Dans ce nouveau jeu édité par Outright Games et développé par Casual Brothers, le Grinch a toujours l’esprit de Noël et veut le prouver aux habitants de Chouville en décorant le plus beau sapin possible.

Vous parcourrez donc plein d’endroits à la recherche des meilleures décorations dans ce jeu d’aventure et de plateformes, en faisant attention où vous marcherez puisque la glace viendra vous compliquer la vie. Le titre sera aussi bien jouable en solo qu’en coopération, puisque le Grinch sera accompagné par Max, histoire de profiter du jeu en famille en résolvant les énigmes et les défis ensemble, car c’est ça l’esprit de Noël.

Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch dès le 18 septembre. Car oui, visiblement, il était essentiel de venir se caler dans le mois le plus chargé de l’année plutôt que de viser une sortie plus proche de Noël, cela va de soi.