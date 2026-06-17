[MAJ] C’est officiel, un portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops II est annoncé pour juillet sur les consoles PlayStation

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Vu les indices qui s’accumulaient ces derniers temps, ce n’était qu’une question de jours avant que l’annonce soit officielle : Call of Duty Black Ops et Call of Duty Black Ops II vont être de nouveau commercialisés. Une manœuvre évidente tant les opus sont populaires et classés parmi les meilleurs par beaucoup, en plus d’être teintés de la fameuse « nostalgie » qui s’invite généralement à partir de dix ans suivant la sortie d’un jeu. Élément un peu plus curieux, seule la PlayStation semble mentionnée.

Call of Duty : Black Ops
Call of Duty: Black Ops

MAJ : Treyarch a spécifié une heure après le post initial que les modes Campagne, Multijoueur et Zombies des deux jeux seront là.

Parce qu’on est en 2010

Pressentis au cours du dernier XBOX Games Showcase mais aussi du dernier Nintendo Direct, car il faut reconnaitre que le move aurait été intéressant d’y jouer sur Switch, Call of Duty Black Ops et Call of Duty Black Ops II vont bien connaitre une « ressortie », comme le suggérait le changement dans la banque de données du PlayStation Store, repéré il y a une semaine.

C’est le compte officiel de Treyarch sur les réseaux qui nous le confirme lui-même : les deux jeux sortis initialement en 2010 et 2012 arriveront dès juillet sur PlayStation. Le souci, c’est que tout n’est pas encore très clair. PlayStation 5 uniquement ? Ou bien la PS4 est aussi concernée ? Quid de Nintendo et XBOX ? Et puis Treyarch mentionne le terme « ported ». Parler de remaster ne semble donc pas, là aussi, une évidence, même si un simple lissage ferait peine à voir.

Bref c’est un peu par-dessus la jambe qu’on apprend ce retour, quelques jours seulement après le départ de Mark Gordon de la tête du studio. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’on doit cette nouvelle sortie de Call of Duty Black Ops I et II au studio Iron Galaxy.

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Jaquette de Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II
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Date de sortie : 12/11/2002

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