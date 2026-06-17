GTA 5 : Une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series va enfin être proposée

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En attendant la sortie de GTA 6, Rockstar fait tout, mais alors tout ce qui est possible pour continuer de vendre GTA 5 par palettes. Et ça marche, puisque les ventes du titre ne faiblissent pas, 13 ans après sa sortie. Néanmoins, il va enfin se montrer un peu généreux à propos des versions PS5 et Xbox Series, même si cela arrive bien trop tardivement.

GTA V

La mise à niveau la plus en retard du monde

Mieux vaut (trop) tard que jamais, n’est-ce pas ? C’est ce que doit penser Rockstar en s’imaginant grand prince aujourd’hui. 4 ans après le lancement des versions PS5 et Xbox Series de GTA 5, le studio a décidé qu’il nous avait soutiré assez d’argent comme cela et décide de rendre la mise à niveau depuis la PS4 et la Xbox One gratuite.

Car oui, lors du lancement des versions sur les dernières consoles, aucune mise à niveau n’était proposée, si ce n’est une réduction éphémère du prix du jeu. Vous deviez donc repasser à la caisse pour vous procurer le jeu sur PS5 et Xbox Series, même si vous le possédiez déjà sur PS4 et Xbox One. Maintenant, cette mise à niveau est enfin proposée, et elle est gratuite. Quant à celles et ceux qui ont racheté le jeu… eh bien dommage. Au moins, à l’horizon de la sortie de GTA 6, Rockstar se montre un peu plus généreux que d’habitude.

La lutte syndicale continue chez Rockstar

Et pendant ce temps, le studio est toujours embourbé dans l’affaire des licenciements injustifiés d’une partie de son personnel. Le site Game Developer rapporte que Rockstar n’a pas obtenu les faveurs du tribunal dans son opposition avec le syndicat IWGB, qui représente les ex-employés licenciés. Cela veut dire qu’un procès va bel et bien avoir lieu, du 10 septembre au 15 octobre prochain.

Une sacrée épine dans le pied de Rockstar juste avant le lancement de GTA 6, tandis que les personnes licenciées essaient d’obtenir gain de cause en montrant que le studio a procédé à ces renvois de manière arbitraire, non pas pour « faute grave », mais par peur de voir le groupe syndical grossir au sein de ses rangs.

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