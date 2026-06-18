My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée

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L’anime My Hero Academia a touché à sa fin il y a peu, et My Hero Academia: All’s Justice a adapté cette fin à sa sauce avec un dernier jeu vidéo mettant en scène Deku et ses camarades de classe. Mais le titre n’était à l’époque sorti que sur PC, PS5 et Xbox Series, laissant la Switch 2 de côté. Bandai Namco et Byking rattrapent aujourd’hui cet écueil en annonçant un portage à venir à la rentrée.

My Hero Academia: All's Justice

Deku fera sa rentrée chez Nintendo, au lieu de U.A.

Si vous n’aviez pas encore craqué pour My Hero Academia: All’s Justice, vous aurez peut-être envie d’attendre sa version Switch 2. On apprend aujourd’hui qu’un portage du jeu sortira sur cette console le 4 septembre prochain (le 3 septembre au Japon), avec une édition physique de prévue même s’il sera question d’une game-key card, ce qui devient une fâcheuse habitude pour la console. Et, oui, c’est un jeu de plus à rajouter dans la trop longue liste des sorties de septembre…

Pour rappel, le jeu nous raconte les événements du dernier arc du manga My Hero Academia (attention aux ÉNORMES spoilers de la vidéo ci-dessous). Il propose aussi un mode dans lequel vos héros peuvent se balader en ville pour effectuer quelques missions, avec un scénario inédit à la clé. Le jeu repose avant tout sur des combats en 3 vs 3, et met en scène le plus large casting de la série. La sortie de la version Switch 2 sera accompagnée par un DLC gratuit qui ajoutera des mini-jeux, dont un de type Pac-Man.

Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez déjà retrouver le test complet de My Hero Academia: All’s Justice dans nos colonnes.

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Jaquette de My Hero Academia All's Justice
My Hero Academia All's Justice
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Date de sortie : 06/02/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

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