My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée

Deku fera sa rentrée chez Nintendo, au lieu de U.A.

Si vous n’aviez pas encore craqué pour My Hero Academia: All’s Justice, vous aurez peut-être envie d’attendre sa version Switch 2. On apprend aujourd’hui qu’un portage du jeu sortira sur cette console le 4 septembre prochain (le 3 septembre au Japon), avec une édition physique de prévue même s’il sera question d’une game-key card, ce qui devient une fâcheuse habitude pour la console. Et, oui, c’est un jeu de plus à rajouter dans la trop longue liste des sorties de septembre…

Pour rappel, le jeu nous raconte les événements du dernier arc du manga My Hero Academia (attention aux ÉNORMES spoilers de la vidéo ci-dessous). Il propose aussi un mode dans lequel vos héros peuvent se balader en ville pour effectuer quelques missions, avec un scénario inédit à la clé. Le jeu repose avant tout sur des combats en 3 vs 3, et met en scène le plus large casting de la série. La sortie de la version Switch 2 sera accompagnée par un DLC gratuit qui ajoutera des mini-jeux, dont un de type Pac-Man.

Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez déjà retrouver le test complet de My Hero Academia: All’s Justice dans nos colonnes.