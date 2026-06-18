Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine

GTA 6 a maintenant une jaquette

Si l’on s’étonne de voir Rockstar communiquer autour de GTA 6 comme ça, sans prévenir, on sera moins surpris face à la jaquette du jeu, qui ressemble à ce que l’on pouvait en attendre. Elle reprend le même principe que celle de GTA 5, avec une mosaïque de portraits de personnages, avec Lucia et Jason, les deux protagonistes, bien mis en évidence ici. Rockstar s’est même vendu d’une vidéo pour la présenter, car après tout, la moindre bribe d’informations autour du jeu doit être un événement, n’est-ce pas ?

Take-Two nous avait prévenu qu’il serait prêt à communiquer autour du jeu dès cet été. Eh bien, l’été est dans trois jours, et l’éditeur n’a pas menti. On ne sait cependant pas s’il faut s’attendre à une autre bande-annonce dans les jours à venir, mais les choses se précisent enfin pour le jeu, et un nouveau report est peut-être moins à craindre. On en voit donc enfin le bout, sauf si une mauvaise surprise nous attend la semaine prochaine.

Un nouvel aperçu de Vice City

De plus, une nouvelle image de Vice City a également été partagée (visible ci-dessus), afin que l’on s’aperçoive de l’étendue de la ville dans ce nouvel épisode. Certes, de nuit, mais cela donne une bonne idée d’un bout de terrain de jeu qui nous sera offert dans ce GTA 6. Un nouvel artwork complet avec Jason et Lucia a également été partagé.

Quand ouvriront les précommandes de GTA 6 ?

De plus, Rockstar avait une autre information à nous communiquer aujourd’hui : l’ouverture des précommandes de GTA 6. Au lieu d’ouvrir les vannes d’un seul coup, Rockstar préfère ici nous donner un peu de temps pour digérer la nouvelle, tout en laissant les revendeurs se préparer à l’immense vague de clients qui s’apprête à débouler sur chaque site.

Les précommandes de GTA 6 seront donc ouvertes dès le 25 juin prochain, dans une petite semaine seulement. Oui, nous aussi on craint déjà les ruptures de stocks même pour des précommandes de la sorte, mais Take-Two a sans doute pris toutes les mesures nécessaires pour éviter cela. On ignore aussi si plusieurs éditions seront proposées à la vente, et surtout, à quel prix. C’est là l’une des grandes interrogations autour de GTA 6, et la réponse à cette question sera connue dès la semaine prochaine.

Nous vous préviendrons bien entendu de l’heure d’ouverture des précommandes lorsque celle-ci sera communiquée. Et si vous souhaitez soutenir le site, on ne pourra que vous encourager à passer par nos liens affiliés, qui seront prêts pour vous en temps voulu.

Pour rappel, sauf si les choses changent, GTA 6 devrait sortir le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series.