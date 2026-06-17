Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles amène le New Game + et d’autres ajustements dans son nouveau patch

C’est reparti pour un tour (par tour)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles a sorti très tôt ce mercredi le patch 1.5.0., sept mois après le dernier, tout de même. Le principal ajout de cette mise à jour, on l’a dit, est cette incorporation du New Game +. Classiquement, vous relancez une partie en conservant le niveau des unités et les objets acquis sur la précédente.

Ce n’est heureusement pas tout ce que le patch à offrir puisque la compatibilité et l’affichage des signes du zodiaque de vos unités sont désormais facilitées en étant consultables via l’écran d’état. De quoi optimiser son équipe à tout instant façon Raymond Domenech. D’autres améliorations de qualité de vie rejoignent le tableau, en citant par exemple la possibilité de retirer tout l’équipement d’une unité d’un coup et des conditions de déverrouillage de classes encore inaccessibles plus claires.

Enfin, quelques options supplémentaires dans les menus sont à noter comme le réglage du mode Auto, l’affichage ou non des répliques d’incantation ou la mémorisation de la position du curseur du menu de combat Action.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est disponible sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4 et Switch.