The Crew 2 se met à jour avec l’arrivée d’un mode hors-ligne, pour ne pas répéter les erreurs du premier jeu

Faites tout de même attention à vos sauvegardes

Désormais, il est possible de jouer à The Crew 2 sans avoir besoin de se connecter en ligne. C’est la promesse du mode hybride du jeu, qui permet de choisir entre le mode en ligne ainsi que le mode hors-ligne.

Pour bien gérer vos sauvegardes, il faudra simplement veiller à transférer votre avancée sur le mode en ligne vers le mode hors-ligne, étant donné que le jeu va prendre en compte deux types de sauvegardes, celles en multijoueur, et celles en solo. Ce qui veut dire que les progrès effectués en mode hors-ligne ne pourront pas être récupérés lorsque vous souhaitez jouer en ligne, mais vous pourrez en revanche récupérer tout votre contenu hors-ligne, comme vos récompenses de Season Pass ou celles d’Ubisoft Connect.

Ce mode hors-ligne ne permettra pas d’accéder à certains défis du jeu qui ont été pensés pour le multijoueur, tout comme certains trophées et succès. Mais au moins, le jeu restera disponible dans sa globalité même après l’arrêt des serveurs, ce qui était demandé par la communauté. Tous les détails sont à retrouver sur le site d’Ubisoft.