The Crew 2 se met à jour avec l’arrivée d’un mode hors-ligne, pour ne pas répéter les erreurs du premier jeu
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Même si Ubisoft n’est pas très fan du mouvement Stop Killing Games, il compte bien prendre certaines mesures pour éviter le tollé qui est survenu lors de l’arrêt des serveurs du premier The Crew. Avec The Crew 2 et The Crew Motorfest, l’éditeur veut nous faire comprendre que le message a été entendu, et dès aujourd’hui, il propose un mode « hybride » au sein du deuxième épisode, afin de vous laisser le choix de jouer en ligne ou non.
Faites tout de même attention à vos sauvegardes
Désormais, il est possible de jouer à The Crew 2 sans avoir besoin de se connecter en ligne. C’est la promesse du mode hybride du jeu, qui permet de choisir entre le mode en ligne ainsi que le mode hors-ligne.
Pour bien gérer vos sauvegardes, il faudra simplement veiller à transférer votre avancée sur le mode en ligne vers le mode hors-ligne, étant donné que le jeu va prendre en compte deux types de sauvegardes, celles en multijoueur, et celles en solo. Ce qui veut dire que les progrès effectués en mode hors-ligne ne pourront pas être récupérés lorsque vous souhaitez jouer en ligne, mais vous pourrez en revanche récupérer tout votre contenu hors-ligne, comme vos récompenses de Season Pass ou celles d’Ubisoft Connect.
Ce mode hors-ligne ne permettra pas d’accéder à certains défis du jeu qui ont été pensés pour le multijoueur, tout comme certains trophées et succès. Mais au moins, le jeu restera disponible dans sa globalité même après l’arrêt des serveurs, ce qui était demandé par la communauté. Tous les détails sont à retrouver sur le site d’Ubisoft.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/06/2018