Une plainte a été déposée envers Ubisoft pour le retrait des serveurs de The Crew

Une plainte qui pourrait devenir un recours collectif

Les avocats de deux plaignants ont déposé une plainte (relayée par Polygon) qui a pour but de montrer qu’Ubisoft viole les lois californiennes concernant la protection des consommateurs et que les utilisateurs ont été trompés de deux façons. La première sur la nature de l’achat du jeu, qui relèverait davantage de la location de licence plutôt que d’un véritable achat, même en possédant la version physique du titre. La seconde, en voulant montrant que le disque en question n’est qu’une « clé » vers les données du jeu et que ces dernières ne sont pas accessibles directement sur la galette.

Les avocats déclarent aussi que les deux plaignants n’auraient pas acheté le jeu au même prix ni dans les mêmes conditions s’ils avaient été mis au courant que les serveurs pourraient être retirés sans mode hors-ligne pour venir compenser cette perte. Pour mieux illustrer les raisons derrière cette action, les avocats illustrent ce cas avec une comparaison :

« Imaginez que vous achetez un flipper et que des années plus tard, vous entrez dans votre bureau pour aller jouer, pour découvrir que toutes les palettes ont disparu, que le flipper et les bumpers ont disparu et que l’écran qui affichait fièrement votre score inattaquable a été retiré. »

Cette plainte a pour but d’être transformée en recours collectif afin d’inclure une large partie des consommateurs de The Crew. Polygon précise également que cette plainte découle d’un mouvement lancé par le vidéaste Scott Ross qui a lancement le mouvement Stop Killing Game (Stop à la destruction des jeux vidéo), une pétition européenne qui compte aujourd’hui plus de 379 000 signatures. Pour le moment, Ubisoft n’a pas réagi et on ignore si cette plainte ira plus loin.

Rappelons que c’est aussi dans l’état de Californie qu’un projet de loi est en examen autour des stores numériques, qui pourrait être dans l’obligation de changer certains de leurs termes afin d’indiquer plus clairement aux consommateurs qu’ils sont uniquement propriétaires d’une licence, et pas du jeu en lui-même.